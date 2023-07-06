日前，有網友在知名論壇發文，分享與朋友在超商選購統一木瓜牛乳與西瓜牛乳的紛爭，更直接詢問網友究竟哪一款好喝？果不其然2種風味各自有擁護者，引起網友熱議。

發文網友表示，自己與2位友人到超商挑選統一牛乳系列飲品，大家為了爭辯木瓜與西瓜口味哪個好喝，引發一連串有趣回應。面對架上缺貨的西瓜牛乳，朋友直言說「西瓜牛乳比較好喝才會缺貨」，另一位朋友則逗趣回應「才怪！木瓜才是真理」。對此，網友持不同意見回應，「西瓜是什麼奇怪的東西，木瓜真理」、「我喜歡木瓜牛奶 從小喝到大」、「絕對西瓜 夏天94要喝西瓜」，引發兩派網友熱烈討論。

統一推出的西瓜牛乳、木瓜牛乳，其2種口味各有愛好者，在網路論壇上引發熱烈討論。（圖/中時新聞 攝）

統一推出的西瓜牛乳、木瓜牛乳，其2種口味各有愛好者，在網路論壇上引發熱烈討論。（圖/中時新聞 攝）

水果牛乳一直都是大人、小孩的最愛，尤其對於忙碌的上班族來說，攝取早餐實在難上加難，這時既有飽足感又方便取得的水果牛乳成為上班族的充飢首選。

統一集團推出的木瓜牛乳及西瓜牛乳提供消費者飲品新選擇，具有方便取得，路口小七就買得到、便攜，隨時想喝就喝等特點，其入喉的濃郁感堪稱是包裝飲品界的水果牛乳王者。「木瓜牛乳」的口感豐潤醇厚，選用香甜紅肉木瓜汁，細緻的木瓜香氣融入濃醇的牛乳中，每一口都像品嚐現打的美味，木瓜的香甜味道和牛乳的濃郁口感完美結合，齒頰留香、沈醉其中。

統一木瓜牛乳，選用香甜紅肉木瓜汁調配而成，其香甜味道和濃郁口感，受到不少人喜愛。（圖/中時新聞 攝）

而季節限定的「西瓜牛乳」則口感清爽，西瓜汁的清新和牛乳的滑順相輔相成，敞徉於口舌之間，清涼的西瓜汁在口中散發出微微的甜味，與濃郁的牛乳交織出獨特的口感饗宴。統一以低溫加工的膜過濾技術保留了西瓜的原汁原味，讓每一滴西瓜汁都保有獨特的清新風味；木瓜牛乳與西瓜牛乳都能滿足不同口味的需求，系列產品絕對是季節首選。

統一西瓜牛乳，有著清涼西瓜汁及濃郁牛奶風味，每一口都可以感覺到西瓜原汁。（圖/中時新聞 攝）

在品嚐飲品之餘，統一推出限時抽獎活動，6/27(二)至7/24(一)只要在統一水果牛乳相關零售通路購買「統一木瓜牛乳」或「統一西瓜牛乳」，撕開產品包裝上的貼紙並掃描QRCODE進入活動網站，即可憑活動貼紙序號參加抽獎，每組序號限中獎乙次。本次活動為三重抽獎，分別為開飲立即抽、週週抽及加碼抽，獎品包含PS5遊戲機、IPHONE 14、LINE POINTS100點及500點、木瓜西瓜產品周邊小抱枕、統一木瓜牛乳乙罐等，萬項好禮等你來拿！