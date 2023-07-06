每年，美國大學畢業典禮邀請的嘉賓演說，都會引起討論。六月初，富比士雜誌（Forbes）精選了今年度演說中，幾個最佳事業生涯建議。

歐普拉：

跟隨心中的聲音

美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）今年回到了她的母校，田納西州立大學（Tennessee State University）演說。她回憶，當年她開始要在媒體工作時，還差一個學分就可以拿到學位了，但最終她選擇先工作。

她建議畢業生在做決定時，聽從心中的聲音，而且不要忽視正在朝自己走來的機會。傾聽自己的心，思考什麼事物是最重要的。她分享，她所做過的正確決定，全都來自於傾聽跟追隨心中的聲音。知道自己是誰，並相信未來掌握在自己手中。

比爾蓋茲：

人生並非獨幕劇

微軟（Microsoft）公司共同創辦人蓋茲（Bill Gates）今年受邀到北亞利桑納大學（Northern Arizona University）演說，這是他人生中第三次的大學畢業典禮演說。

他表示，當年如果他從哈佛大學畢業，他希望在畢業典禮的演說中能夠聽到以下的建議：人生並非獨幕劇。

畢業生眼前可能面臨很大的壓力，要為自己的事業生涯做出正確的決定。他們可能會感覺這些決定是永久的，但事實不然，明天或者未來十年所做的事，不見得永遠都會做下去。

當年蓋茲休學時，他以為餘生都會在微軟工作。現在的他還是很喜歡軟體相關的工作，但是他的全職工作是慈善工作。他覺得很幸運，他的基金會支持很多很棒的組織。在他二十二歲時，這些都是他沒有料想到的狀況。

他強調，改變主意或者擁有事業第二春不只是可行，甚至可能是非常好的一件事。

烏魯卡亞：

別害怕感到害怕

知名的希臘優格品牌喬巴尼（Chobani）創辦人兼執行長烏魯卡亞（Hamdi Ulukaya），於艾德菲大學（Adelphi University）演說時回憶，三十年前，他剛從土耳其移民美國時，不太會說英語，而且身上帶的錢只夠用兩個月。

他說：「很多時候，生活會迫使你改變。」創業的每一步他都很害怕，但是他沒有讓恐懼阻擋了自己前進，沒有讓恐懼阻擋了自己看到未知當中的機會。烏魯卡亞總結：「對於你會感到害怕這件事，不要害怕。」