200年前的香港，還是一個沒沒無聞的小漁村，歷經戰爭、殖民等歷史動盪，逐漸華麗轉身，成為全球知名的大都會。

香港1997年遇到首個變局，回歸後陸續爆發移民潮。結果在中國大陸的政策支持，香港卻有了更多元的發展機會。當然，過程中也不是毫無波折，2019年的反送中抗爭、2020年起蔓延的新冠疫情，接連重擊香港經濟，不少外資企業因而看衰香港，並將總部撤出，儘管看似將亞洲金融中心寶座讓給新加坡，實際上香港並沒有停止前進！

在中國大陸的規劃中，粵港澳大灣區已被視為重要的經濟命脈。香港大力吸納人才，招攬全球人才的「高才通」計畫，兩個月就收到1.4萬件申請。 《遠見雜誌》團隊再訪香港，從東方明珠的變與不變，直擊香港風雲再起。

再回香港。

瘦瘦的樓依舊高得看不到天，必吃蛋撻店外依舊大排長龍，車窗外清水灣的海平靜無波，馬照跑舞照跳。

但，似乎有什麼不一樣了。

全世界猶然記得2019年那一場撕裂香港社會的街頭抗爭，隨即是2020年《港版國安法》實施，加上一連三年的抗疫封控，香港的狀況變得微妙起來。

政治衝擊、嚴格的防疫政策、全球租稅改革一連三大衝擊，令香港逐步讓出國際金融中心前三的寶座，取而代之的是新加坡。

而「染紅」之後的香港，還是國際人士認知中的低稅與美食齊飛、自由經濟體制和完善法制的東方之珠嗎？

尤其是香港自2019年反送中運動的大規模抗爭之後，出現史上最大一波移民潮。

根據香港統計局公布的資料，2021年年中至2022年年中，香港淨遷移11.3萬人，創下1997年以來新高（表2）。

（圖/ 遠見提供）

若再加上2021年的數據，香港人口在兩年之內便淨移出超過20萬人。這對總人口733萬的香港而言，相當於每100人中就有近3人出走。

「現在護士、醫生都很缺。老師也走掉很多，」前《信報》總編輯、灼見名家傳媒社長文灼非觀察到，一大批精英因此流失，連下一代的小朋友和年輕人也帶走，令香港從小學到大學都生源不足，不禁驚呼：「以前從來沒有過這樣的。」

然而，就在人才告急的窘境中，香港居然還能締造不錯的經濟成長率。

正當亞洲四小龍在2023年第一季皆陷於出口衰退的窪地時，香港的GDP成長率竟異軍突起，誰也沒想到，香港復甦反彈的力道如此之大。

香港復甦強勁，四小龍居冠 大陸遊客訪港推升經濟

2.7％的經濟成長率，令香港睥睨新加坡的0.1％、南韓的0.3％，乃至於台灣的–2.87％。要知過去五年來，香港經濟活力始終略遜於其他小龍（表1）。

關於2023年第一季的經濟氛圍好轉，官方說法原因是訪港旅遊業和本地需求的強勁帶動。

香港貿發局資料顯示，2023年1至4月，香港湧入了730萬位旅客之譜，幾乎增加了一整個香港的人，較諸前一年同期，是驚人的十餘倍成長（表3）。

（圖/ 遠見提供）

特別是陸客「貢獻良多」。一位近日到香港自由行的台灣人，晚上到夜店酒吧林立的蘭桂坊體驗浪漫微醺，一到小坡卻發現人滿為患：「到處都是大陸人。」

大陸遊客大幅增加，推動香港零售市場表現亮點，零售銷售連升五個月，最新4月份數據較去年（2022）同期增長15％，香港總商會樂觀預測今年全年零售銷售增長可達16％。

中信銀香港分行一位主管最直接的觀察是，商場與街邊店鋪都逐漸恢復正常營運情況，各式店面也陸續進行裝修，許多高檔餐廳變得一位難求，中環區非本地人的比例顯著提高。

不只餐廳和飯店恢復人氣，各地辦公室空置率亦下降，頂級A辦的租賃行情也開始看俏。

歷經疫情與反送中抗爭，香港恢復經濟活力，其中大陸遊客貢獻許多。（圖/ 遠見提供）

外資企業總部撤離，但金融人才仍留港

KPMG金融服務產業主持會計師李逢暉的香港同事告訴她，IFC國際金融中心商場的地標意義好比台北101，原本因外資企業撤離，辦公室一度少了房客。但從去年下半年到今年，前來租IFC的公司又變多了。

曾為前亞洲首富李嘉誠工作的時事評論員王尚智，5月至香港拜訪好友，赫然發現一個現象異常有趣─儘管部分外國金融機構在反送中後，將亞洲總部遷移至新加坡，但其中一家外商銀行行政總裁之流的高層，其實並沒有跟著前進新加坡，反而仍然留在香港工作，平日裡運籌帷幄，還是在香港發號施令。

「他還當場打了一、兩通電話，跟其他歸來香港的投資基金經理人，相約週末吃飯，」王尚智說，這表示總部雖然搬了，但金融人才沒有走，主因是必須近距離牢牢掌握大陸市場的變化。

去了新加坡又回來香港，人回歸，錢也回歸，正是香港高資產人士的現在進行式。

時常與有錢人「打交道」的李逢暉分析，香港本來就是繁榮的國際金融中心，由於之前的政治紛擾，基於對民主的擔憂，富豪一族思考的是如何規避風險？

經過這一、兩年的觀察，局勢沉澱，卻發現香港整體交易狀態好像並沒有實質上太大的改變：「所以他們又慢慢放心地回去了。」

另一股推力則來自新加坡。瞬間避險而來的資金和有錢人蜂擁飛來，令腹地小的新加坡「快爆炸了」，甚至立刻提高投資移民門檻至1000萬星幣（約新台幣2.3億元），以避免過度飽和：「所以他們（有錢人）最後只好又再回流香港。」

儘管過去幾年，歷經了社會動盪及人才外移，但香港的優勢在短期之內仍難以被取代。長久累積的良好基底，香港做為國際金融中心的地位仍然穩固。

香港不但是全球最大的股票集資中心之一，並連續第六年成為亞洲區國際債券發行最具規模者，明顯領先其他國際金融中心，約占亞洲市場的2／3 。

「從做生意的角度來講，香港應該還是一個讓所有人覺得非常好的地方，」那斯達克上市的財富管理公司、香港銀科控股首席經濟學家夏春指出，前提是香港這一屆政府能將經濟發展的大餅分得更均勻一點，同時若能減少政治上的矛盾衝突、社會更穩定的話。

大陸政策做多香港，直接投資逐年增加

內地的支持，毫無疑問是香港發展的最佳後盾，無論是資金投入，還是政策面作多香港。

總觀近年來，大陸皆是香港直接投資流入的主要來源地，而且逐年增加，即便是反送中之後及疫情最嚴重的時刻。像2021年便達到3516億港幣，而同一年美國對香港的投資規模，反常地均在減少（表4）。

香港接壤珠三角地區的粵港澳大灣區，也將為香港帶來無可比擬的優勢。

粵港澳大灣區對大陸有多重要？簡言之，它是大陸躋身國際化競爭的「中國第一灣」，以不到全大陸0.6％的面積，創造了大陸1／10的GDP總量、13兆人民幣（約新台幣56兆元）。

經濟圈內有11個城市組成了超級城市天團：「中國矽谷」深圳、廣東省廣州、珠海、佛山、東莞等，加上香港、澳門兩個特別行政區，也因此令它名聞遐邇。2022年，大灣區的總人口已經超過8600萬，是台灣的3倍多。

大灣區內的企業，囊括大陸重點扶植的先進製造、科技創新等，未來潛藏的商機多不勝數。

同時大灣區也十分仰賴香港做為通往全球的連外平台，便為香港再插上一雙騰飛的翅膀。2023年起，中港兩地跨境通行已全面取消，經貿合作將更緊密。

來自內地的強大實力，變成堅強的靠背。前香港特首梁振英說得直接：「香港最大的優勢，就是中國大陸這個超級市場。」

另外在金融政策方面，2022年的「互換通」還有2023年5月最新推出的「滬港通」，皆被投資界評估為中港金融市場互通的里程碑，先是希望能吸引更多國際投資者參與大陸的債市和匯市，推動人民幣國際化，接著進一步鞏固香港國際金融中心的地位。

只是，嚴格控管虛擬貨幣的大陸，對相關交易所和從業人員幾乎是「趕盡殺絕」，竟然允許香港大力打造加密貨幣之都，令人詫異。

2022年10月，香港政府一份新的政策宣言，便向世界宣告香港要發展成全球虛擬資產中心的決心。隔年4月，盛大舉辦Web3嘉年華，並由香港特首李家超帶隊致詞。隨後不久，便推出新規，允許個別投資人可在香港交易比特幣，正式鬆綁禁令。

「難道這就是一國兩制的不同之處嗎？」一位時事觀察家思索一會兒，給出了答案：「虛擬貨幣是大勢所趨，大陸不能賺，就讓香港來賺這一個產業巨大的價值，搞得不對，還可以關嘛。」

凡此種種，內地給予香港的「特殊安排」，價值自然不可估量，對香港的發展起著至關重要的作用。

中港掛鉤愈深，民眾融合尋找更好生活

更值得關注的是，政策優勢帶動起兩地民間的融合現象，中港老百姓之間儼然「你中有我，我中有你」。

在香港開計程車十餘年的老秦（化名），兩個小孩和老婆卻在東莞上學居住，他一人在香港租屋。因為香港房價太高，在東莞買一棟樓只能在香港買一間廁所。

（圖/ 遠見提供）

得益於政府建設粵港澳大灣區，交通變得很便利，巴士3小時、廣港深高鐵1小時，便能讓老秦每週回東莞一家人團聚。如此聰明地妥善運用兩地的差異，營造更好的生活品質，老秦非常得意。

鏡頭再轉到港珠澳大橋。這座總長833公里、世界最長跨海大橋，斥資1200億人民幣，連通香港、珠海和澳門的曠世大橋，若從香港出境、珠海入境，通關口外一群西裝筆挺的業務員正翹首以盼，攔住每一位從香港過來的人，開口便是：「要不要買珠海的房子？比香港便宜哦……留個微信！」可見市場需求之熱絡。

除了港人北上，也有愈來愈多大陸人興起一股「移民香港」的風氣，雖然主要是出於政策誘因，卻正好能補充前一陣子香港移民潮所流失的人力。

為了招攬全球人才，港府發布了「高才通」的奇招─全名是「高端人才通行證計劃」，只要全年收入達250萬港幣以上，或是世界百強大學畢業生便能申請，獲批者可在香港逗留24個月。

結果，僅約兩個月的時間內，就收到1萬4000宗申請。根據夏春側面了解，1萬4000宗申請中，八成都是以世界百強大學的學歷獲得高才通的引入：「效果很不錯。」

常服務「高淨值人群」的夏春也發現，今年富豪一族開始考慮搬到香港居住，其中不乏大陸人，「高才通」宛如及時雨，讓他們讀完北大、清華、復旦的小孩也能在香港居留。

在可以預見的未來，香港將與大陸掛鉤愈深。

染紅後的香港 利弊得失發人深省

若說商業環境和市場吸引力，是香港「染紅」後的不變，變的，就是民主和新聞自由。

香港染紅後，民主與新聞自由受限，媒體自發性自我約束亦愈來愈明顯。（圖/ 遠見提供）

譬如選舉，新一任特首的選舉，李家超幾乎沒有對手。還有議員選舉、立法會選舉到特首選舉，都受到北京比較嚴格的控制。

「也很多人覺得新聞自由不如以前，」資深媒體人文灼非指出，《港版國安法》的實施，多多少少讓媒體自發性增加自我約束：「還算是很多媒體正常營運，但是言論的尺度，肯定就不如以前。」

2023年5月，爆發國泰航空空姐「歧視」機上大陸旅客不會說英文，就不給毛毯的風波，引發內地民眾大家撻伐。這個經典案例，一方面凸顯國泰航空員工缺乏服務意識，或許一方面也道出部分香港人長期「看不起內地人」，那種莫名其妙的優越感，或成隱憂。

展望未來，港府預測，2023年經濟增長為3.5～5.5％之間，頗為樂觀。多家機構如摩根大通、匯豐也調高了香港的經濟預測。不過，做為成長支撐的房地產，房價預測有的看多，有的看空（頁113表5）。

香港風雲再起，或許再次印證了那個有名的「門窗理論」：當上帝為你關上一扇門，同時也會為你打開一扇窗。香港的失去，焉知不會在另一方面有所得呢？

本文作者：邱莉燕

(本文摘自《遠見雜誌7月號445期》)