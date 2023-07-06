「馥華集團」深根板橋，曾在浮洲區域內推出的「馥華原鄉」、「馥華原美」2案，廣受消費者好評，其優異的建築品質深受住戶青睞，不僅擁有龐大粉絲群，好口碑的傳播讓新建案「馥華原真」未推出，預約賞屋客戶就超過800組，顯示馥華品牌效應強大，甫開案便迅速完銷。

「馥華原真」基地位於新北板橋浮洲，周圍生活機能成熟，約5分鐘車程可以到繁華的府中商圈，購物、美食、娛樂一應俱全，且學區優良，擁有華僑高中及國立藝術大學等學校；「馥華原真」在交通、機能、學區、未來願景集一身的優勢下，再次創造快速完銷的耀眼佳績。

除了集團良好品牌形象外，「馥華原真」擁有優異的地理位置，距離浮洲車站僅約200米，1站即到板橋車站，3站到台北火車站，又有新北市板橋的金門牌加分，未來還有泰板輕軌的公共建設議題，將邁向達成串聯新莊、泰山、五股及板橋亞東醫院等地，並在雙鐵的加持之下，區域發展前景看好，亦是其短期可完銷的原因之一。

「馥華原真」3 房樣品屋。（圖／業者提供）

建案的基地面積約1301坪，建築規劃20-50坪、2-4房，以森林美學為設計理念，公共設施規劃私有的落羽松步道，戶外草皮野餐區，打造獨具風格的大自然意象，再運用集團專擅的飯店級公設設計。為營造高規格社區品質；其規劃空間用途有健身房、重訓區、家教室、茶屋、KTV、PARTYROOM、交誼廳等，無論規劃、格局、細節處處可見馥華集團的用心，一案超越一案的企圖心，馥華集團擁有經營飯店的背景，非常注重售服層面，公司特別也為已購住戶設計「馥華生活家APP」提供完善的售後服務，讓住戶住得安心、放心，因而讓品牌更為加分，不難看出＂企業形象＂對於銷售的加乘效果。