國民黨總統參選人侯友宜3日拋出「恢復4個月役期」政見，引發美方關切，侯辦除4日發布聲明外，5日又舉行記者會再次解釋縮短役期的前提是「兩岸和平穩定」。但中廣集團董事長趙少康表示，侯辦不需要搞的茲事體大，好像很怕美國，「候選人絕對不能怕美國」，台灣人不喜歡看到首長對美國卑躬屈膝。

趙少康5日在政論節目《少康戰情室》表示，「如果是我的話，我不會開記者會，也不會發聲明」，兵役問題對選舉茲事體大，民進黨失去年輕選票的原因，就是因為年輕人發現投票給民進黨，卻害兵役從4個月延長到1年，年輕票自然就會跑掉，但也不會跑到國民黨這邊，所以民眾黨主席柯文哲的年輕選票會增加，就是這個這原因。

趙少康表示，要跟民進黨劃清界線，就是拋出「役期你1年、我4個月」，就是這麼簡單，年輕票就來了，因為這是實質利益，所以民進黨才會拋出私大學費補助、「3+1」方案等等。

趙少康表示，想爭取年輕人的票有兩種方法，一種是像柯文哲那樣，「每天插科打諢，不知道講什麼鬼，但年輕人就很喜歡」，另一種就是給年輕人實質利益，也許沒有很喜歡這個候選人，但喜歡他能給年輕人很多好處。

趙少康認為，役期縮短引發的討論，侯辦只要講清楚就好，不需要發聲明搞的茲事體大，好像美國一來就怕得要死，「候選人絕對不能怕美國」。他也舉台中市長盧秀燕曾因為萊豬議題跟AIT處長大聲嚷嚷，民調才會升高。

趙少康表示，台灣人雖然親近美國，但也不喜歡看到我們的首長對美國卑躬屈膝。他也能體諒侯辦可能有其壓力，擔心之後侯友宜訪美會被穿小鞋、接見官員層級很低等等，但仍要強調，役期4個月跟1年，攸關年輕選票，候選人不得不慎、一定要非常重視。