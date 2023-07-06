2024總統大選三黨參選人已底定，各陣營之間近日也展開激烈攻防，民眾黨主席、參選人柯文哲不但在幾份最新公布的民調表現優異，網路聲量也一路竄升。對此，史丹佛大學胡佛研究院學者祈凱立（Kharis Templeman）4日就表示，「柯文哲在民調上領先侯友宜，但事實上我認為柯會被棄保，那票會回到侯友宜身上，最後會看到侯、賴兩人對決，柯文哲則成攪局的角色」，引發討論。

祈凱立4日在網路節目《斐姨所思》中表示，「國民黨在過去八年蔡政府執政下，扮演主要反對黨的角色，台灣是基本上是個非常穩固的政黨政治」，祈凱立指出，「常理而言，當人們對於執政黨的統治，感到失望或不滿，那他們就會改投反對黨，正好就是國民黨」，至於柯文哲，祈凱立認為，「他是個有力的競爭者，他一定會瓜分一些票源，差別在侯友宜是國民黨的候選人，背後有整個黨機器在運作，台灣有很看到國民黨就會投的民眾，所以如果選舉到後來變成藍綠拚比動員，我預期大多數泛藍都會給侯友宜」。

祈凱立也提到，「我一直都在華府圈中說，我認為這場大選會很激烈，過去幾年的傳統是，假設民進黨提名賴清德，他有很大的機會替民進黨保住總統的位置，但我常跟他們說，雖然他是熱門人選，但勝選有點言之過早」，祈凱立也推測，「這場選舉競爭會很激烈，三腳督會讓選民進行策略性投票，賴清德和侯友宜是兩隻領頭羊，其他候選人如果落後太多，選民可能會棄保，所以你會看到民調不斷變動」。

祈凱立更預言，「此時柯文哲在民調上領先侯友宜，但事實上我認為柯會被棄保，那票會回到侯友宜身上，最後會看到侯、賴兩人對決，柯文哲則成攪局的角色」，最後祈凱立更說，「美國一個政黨很難連贏三屆總統大選，何況這件事在台灣從未發生，所以民進黨如果2024勝選，那真的是史無前例。對此，我不認同賴清德能輕易過關，他前投有很多阻礙，在台灣的政治制度之下，國民黨其實在2024仍然大有可為」。