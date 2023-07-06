「大學3＋1兵役」9月上路！民眾心聲曝光 最新民調嚇死人

義務兵役恢復1年，國防部與教育部推出就學「3+1方案」，讓大學生能夠3年完成學業、1年當兵，4年可同時完成服役和學業，首批適用對象為94年次以後出生役男，今年9月進入大學後即適用該方案。近日就有一份最新的民調指出，超過8成的網友認為「反對，壓縮學習質量」，僅有不到2成的網友贊成，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》5日起進行網路民調，針對國民黨總統參選人侯友宜公開反對「3+1兵役」政策，認為「3年念大學，1年服兵役」是壓縮學生學習時間，而教育部給出解釋，此為彈性修業的多元選擇，並非強制方案，台灣民眾對這件事情的看法，截至5日晚間23時，已有1237人參與投票。對於「大學生『3+1兵役』政策9月上路，你的看法是？」，有1035票的民眾覺得「反對，壓縮學習質量」，只有202票的民眾「贊成，可依個人需求彈性調整規畫」。

而參與這場投票的網友，多數都認為「根本胡鬧」、「為迎合美國什麼都不奇怪」、「服兵役不是拿來開玩笑的，戰爭的時候這些人去前線當砲灰嗎？要不要乾脆廢除國軍，戰爭的時候使用各國雇傭兵比較快」、「白癡才打戰爭...死了甚麼都沒有...」、「壓縮大學學習時間」、「當官的不只能民間疾苦」、「讀書就讀書，讀完再當兵」、「學生不是軍人，這個政府搞不懂嗎？」。