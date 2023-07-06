謝寒冰指出，美國冷戰時期造飛機竟跟蘇聯買鈦金屬原料。圖為荷蘭皇家空軍F16戰機資料照。（達志影像／Shutterstock）

中國大陸日前祭出半導體原料鎵、鍺的出口管制，美國拜登政府也出手反擊，要求陸廠使用亞馬遜、微軟等雲端服務要申請，美中科技戰愈演愈烈。媒體人謝寒冰5日在《盧秀芳辣晚報》節目表示，說鎵、鍺出口管制不重要的，都只是在吹口哨壯膽，美國早就擔心斷供問題，但吵了十幾年什麼也沒做成。其實美國也缺製造飛機的鈦金屬，冷戰時期要跟前蘇聯買，就弄幾百家公司化整為零，但未來就要付出成本變超高的代價。

謝寒冰表示，十幾年前其實美國就已經開始在擔心，因為中國大陸當時就已經是全世界最大的稀土大國，美國就一直擔心如果中國大陸如果有一天突然斷供怎麼辦？當時美國就已經在吵要立新的法，說要拉回本土來，就這樣吵了十幾年，什麼事也沒幹成！

「理由其實很簡單，美國稀土含量也很高耶！」謝寒冰提到，美國如果以七種元素稀土含量，甚至比中國大陸還高，但第一個問題是很難開採！第二個是相關的技術、設備，美國目前都沒有。從新要建立起來，要花很長一段時間，設備可能比較好買，技術這種東西要不斷的經驗磨練，才會慢慢起來，包括一些提煉跟開採的技術。而且不要忘記，美國的人工是超級貴，如果這種專業人工就更貴。

謝寒冰指出，連美國都建立不起來，其他國家蘊藏量也不多，建立這種產業到底要幹嘛？所以中國大陸選擇這兩個元素出手，不是沒有原因，如果要隨隨便便出手，他早就出手了，他是世界稀土大國。他為什麼拖了這麼久，而且選在美國財長葉倫要來的前兩天給你弄？

「其實意思非常明顯，就是在警告你！」謝寒冰強調，而且他並沒有完全斷掉，他只是叫你申請，你就看我核不核准，我也沒說一定不核准。他對我們台灣水果也是這樣，他就是叫你重新再來申請一次，好處是符合規格，壞處就是有人拿來政治操作。但鎵跟鍺為什麼這麼重要？因為愈是高科技的東西愈要用到複合材質，複合材質有一大堆都是稀土，所以沒有這些原料就建不起來，而現在全世界外銷量最多就是中國大陸。

謝寒冰直言，所以那些說完全不會受到影響的，只是吹口哨走夜路，壯膽而已。以前冷戰時期美國造飛機，需要大量的鈦金屬，可是美國沒有鈦金屬，鈦金屬最大的生產國家是誰？蘇聯！那美國怎麼辦？美國弄了好幾百家，各種名目的子公司、假公司，在全世界各地設，一小批、一小批地跟前蘇聯買，買了之後再運回美國造飛機。現在美國也可以這樣做，但量會變少，成本會高，「一台飛機5億、10億，美國造得起來嗎？」

謝寒冰說，「所以這個長遠來看，會是一個非常嚴重的問題！」