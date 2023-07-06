天后「CoCo」李玟今（5）日經二姊李思林證實，她2日在家中輕生，經搶救治療無效，今日與世長辭，享年48歲。李玟昔日在選秀節目《中國好聲音》擔任導師，曾為了學員在錄製現場向工作人員發飆，26秒影片流出後被熱烈討論；原來是李玟不滿節目閨則不公，還刪光與節目相關微博，真性情被全網讚翻。

李玟逝世消息曝光後，昔日各種經典影片都被挖出，多年前她受邀擔任《中國好聲音》的夢想導師，卻爆出她在五強晉級賽錄製現場痛罵節目工作人員，「瞎的！大家都在看！導演請給我一個遊戲規則！」；原來李玟發現一名只拿73分的學員有第2刺激會，但另一名88.3分的學員卻得被淘汰，讓她直呼不公平。

儘管事後李玟發文表示，自己是「愛學員心切」，在經過導演組的耐心解釋與溝通，一切誤會都解除；好脾氣的李玟罕見動怒，且後續她更刪光節目相關微博，也讓網友留下她真性情的印象。

李玟二姊李思林的訃告中提到，「CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭」。

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