在台灣，很多人酷愛穿夾腳拖鞋，方便又輕鬆。然而，看在新加坡一名網紅醫師的眼裡，平底夾腳拖是「NG鞋黑名單」榜首，很容易害雙足受傷，他特地拍攝短片警告大眾少穿為妙。

美國《紐約郵報》報導，新加坡網紅、足科醫師麥考利（Paul Macaulay）日前在TikTok頻道向粉絲示警，夾腳拖鞋（人字拖，flip-flops）有害足部健康，卻是亞洲國民鞋款，問題不小。他警告，有些人的筋骨不夠強健，根本不適合穿平底夾腳拖。他說，生物力學失衡會導致足部筋骨肌肉負荷過度而損傷，譬如足底筋膜炎、脛後肌肌腱炎。

這種標榜休閒風格的拖鞋不僅無法為足弓提供良好支撐，也不能保護足部。麥考利說，平底夾腳拖會讓腳一直被迫緊抓鞋子，有些人不僅長時間穿著，甚至長年如此，腳趾會變得僵硬甚至彎曲如爪，「這種情況可能很難復原」。他甚至在短片中放了一張爪狀趾（claw toe）照片示警。

據美國骨科醫學會（American Academy of Orthopedic Surgeons，AAOS）資料，爪狀趾常見成因是穿著擠壓腳趾或無法為足部提供良好支撐的鞋子。麥考利提醒，平底涼鞋若附了圍繞腳跟的鞋帶，有助於預防爪狀趾，因為腳踝能藉此更加穩定，也可讓足部維持在固定的位置；如果非穿夾腳拖不可，他建議選擇腳背的部位多一條鞋帶的設計，讓足部維持平穩。

麥考利說，夾角拖還有一個問題，那就是不夠安全。行動不便者穿這種鬆鬆的拖鞋，絆倒、跌倒機率就會增加。他提醒糖尿病患者也要避免穿夾腳拖，因為足部皮膚會更容易乾燥，導致足跟乾裂，「尤其第二型糖尿病患者常有神經病變，足部沒有感覺，穿夾腳拖很容易讓足部劃傷，這會引發更嚴重的問題，譬如傷口感染，倘若處理不當，恐怕落得截肢的下場」。

麥考利後來又發了一支影片提及「不推薦女士穿著的5款鞋」，夾腳拖再度上榜，其他4種鞋包括無繫帶樂福鞋（slip-on loafers）、細高跟鞋（stilettos）、芭蕾舞平底鞋（ballet flats）、無繫帶平底軟鞋（soft slip-ons）。

麥考利說：「倘若使用時機適當，例如從車裡走到海灘或在沙灘上走走，穿平底夾腳拖是可以的，但我可不建議穿這種鞋步行5公里、10公里，因為這種鞋對於足部欠缺支撐力。」他也附帶說明，有些夾腳拖具備支撐足弓的設計，就比較不傷腳。