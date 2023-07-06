李玟（CoCo）今（5日）驚傳過世，讓外界都相當震驚與難過，而她和加拿大富商老公Bruce婚變傳了多年，現她發生憾事，Bruce都未現身，據傳，他這禮拜也沒到公司上班，似乎早得知噩耗。

據港媒報導，Bruce這禮拜沒到香港公司上班，同事連日來也不見他現身，似乎早得知李玟出事了。其實，李玟輕生第一時間是8旬媽媽發現，而李玟二姊李思林的聲明也隻字未提Bruce，讓兩人婚變消息甚囂塵上。

李玟2011年和Bruce結婚，未料近年來Bruce頻傳偷吃，連李玟的閨密都看不下去，直言Bruce已經出軌多次，且本人也認了，而李玟雖未出聲，但已搬出愛巢外還暴瘦，而她今年情人節公布的新歌《TRAGIC》，歌詞寫道「走向死亡的愛情，無法挽回的關係，或許離開才是最好的安排。」讓不少人猜測兩人已離婚。

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