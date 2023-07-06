中國大陸日前祭出半導體原料鎵、鍺的出口管制，美國也以限制雲端服務反擊，美中科技戰愈演愈烈。前立委蔡正元5日在《新聞大白話》節目表示，砷化鎵在半導體、通訊、武器用途非常廣，連同鍺化矽，台灣是這兩物很大的加工出口地區，美國敲鑼打鼓要限制輝達A-800晶片賣到大陸，大陸也拿出戰略物資管制的長槍。但真正的大刀還沒有出鞘，大陸下一步再管制稀土的話，匿蹤戰機很多塗料都要用到它，影響層面更大。

「中國大陸經過美國好幾年的教導，終於學會了什麼叫作戰略管制！」蔡正元表示，就是對於某些重要的關鍵戰略物資和技術，要對一些不友好的國家進行管制。美國一連串地打擊中國大陸，中國大陸好不容易才學會說：好，美光半導體我稍微卡你一下！現在又對鎵跟鍺進行出口管制，這也是他們學習來的技巧。鎵做什麼？就是砷化鎵，砷化鎵在半導體、通訊用途非常廣，延伸在武器用途也很大。

「鍺呢？就是鍺化矽，我們台灣是這兩個東西加工出口很大的地點！」蔡正元指出，對於美國來講，這個應該是中國大陸開始在敲鐘而已，「因為真的大刀還沒出鞘！」只是告訴美國說，我這邊也有一些東西可以給你進行管制跟抵制。美財長葉倫來之前，美國敲鑼打鼓，說要限制輝達A-800的晶片賣到中國大陸去。本來禁了A-100，輝達發展了A-800，逃避了管制，他們又要禁A-800。

蔡正元指出，你用葉倫帶了這個威嚇的禮物，也就是葉倫帶了一把手槍，來中國大陸「借錢」。那現在中國大陸就等到你來的時候，拿著一把長槍在門口等著你，就是這個鎵跟鍺的管制！如果中國大陸下一步再管制稀土的話，影響的層面更大，因為稀土就是很多重要科技產業的味精跟維他命，不能說它特別重要，可是你就不能沒有它！匿蹤戰機很多塗料都要用到它，「所以這場遊戲會非常好玩！」