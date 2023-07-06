國民黨總統參選人、新北市長侯友宜提出「經專家檢查確定，可重啟核一」的政見之後，民進黨各政治人物又開始各種恐核言論。立委吳思瑤在臉書上稱，核一核四廠距離台北太近，侯友宜政見是「拿生命當兒戲」。不過早在多年前，台電工程師、圖文作家「台電阿凱」就多年之前，繪圖說明過，北部三座核電廠的位置都相當安全，如今同樣的話題再次出現，網友們也只能再拿出阿凱的圖文來說明。

吳思瑤在個人臉書上以「怎麼這麼『侯急』！？救民調，連命都不要！？」的標題，嚴厲抨擊侯友宜對核能議題的轉向，她寫道：核一廠設於石門，距離北投僅僅9公里，離開發中的士林北投科學園區只要1小時，到天母棒球場也不過70分鐘車程。位於斷層帶上的核四距離北投大屯火山群也只有40公里，一但有事故，北北基宜桃1000萬人誰都逃不掉，為什麼提到大屯火山？經科學證實 ＃大屯火山是活火山，岩漿庫位於金山萬里地底 距離地表僅8公里，一旦爆發，陽明山、士林、北投將首當其衝。…

同樣的核電恐懼言詞，早在2014年之前就散播過了，當時台電工程師「阿凱」在自己經營的臉書「台電阿凱」就繪圖並說明「事實上，人口密度高的地區用電需求大，也因此全世界有很多核電廠在人多地區。另外核電廠與台北市之間，也有陽明山阻擋輻射效果。」

並舉國外的例子： 瑞士首都(伯恩)距離核電廠13公里；丹麥首都(哥本哈根)距離核電廠22公里；亞米尼亞首都(耶烈萬)距離核電廠29公里

盧森堡首都(盧森堡)距離核電廠22公里，克羅埃西亞首都(薩格勒布)距離核電廠31公里；比利時首都(布魯塞爾)距離核電廠11公里。

顯然北部的3座核電廠既不是最接近首都的，也不是最沒有隔絕的；事實上，比利時全境都是平原，兩座核電廠：杜爾核電廠 (Doel )和蒂安格核電廠 (Tihange )，與城市之間完全沒有山脈阻隔。其中杜爾核電廠離比利時最大港安特衛普，只有一河之隔，兩地相距不足1公里。

比利時的杜爾核電廠，河對岸就是最大港安特衛普的工業區。(圖/Engie)

另外，行政院長陳建仁被問及核電重啟議題時，他的回應也很制式，稱「支持核電的人，應負責且清楚說明核廢料該怎麼處理。」

其實，核廢料一直都不是問題，因為它的累積情況並不嚴重，多年以來，僅需存於核電廠廠區內即可，不需要運出。 但是在台灣卻總是以「核電廠沒地方放」當成反核的理由，著名圖文作家「台灣鯛民」廖彥朋，在2014年就曾畫過一張諷刺漫畫說明過。周魚民說道「台灣自核一運轉起30幾年來，已產出2556萬公升的核廢料，相當於0.0009倍的台北101體積，換言之，再過3000年之後，就會達到台北101的大小了，廢核刻不容緩！」

這當然是在諷刺反核者，持續誇大核廢料問題的嚴重程度。一言以蔽之，核廢料確實需要存放空間，但是並不多。