歌后李玟因憂鬱症輕生離世，震驚兩岸。事實上輕生在台灣十大死因中排名第九，其中近9成死者生前都罹患憂鬱症。就有一名網友表示，交往3年多的女友有嚴重憂鬱症，自己也顧到快崩潰，更指出與患者相處，絕對不要說出「加油」兩個字，只會讓事態惡化。

網友在臉書社團「靠北女友my girl」發文，表示交往3年多的女友有嚴重憂鬱症，需定期回診精神科拿藥控制病情，只要一發病，就會大發雷霆，自己被罵得狗血淋頭，忍住的同時還要想辦法安撫對方情緒。

原PO說，3年下來實在快要撐不住，好幾次想要放棄這段感情，但實際上卻又捨不得，同時也擔心若沒人陪著她，無法想像會發生什麼事，直言實在不知如何是好。

原PO也表示，憂鬱症是生理病，不是心理病，絕對不要跟對方說「加油」，只會讓事情惡化，因為患者需要的是聆聽與陪伴，該做的就是握著對方的手，或抱著她，對她說「我會陪著你」或「你身邊有我在」，然後聽她說，不要勉強她做任何事，等對方情緒平復下來。

醫療粉專「MedPartner美的好朋友」也曾表示，許多不理解憂鬱症的人，往往認為憂鬱症患者是「想太多」、「心智脆弱」、「沒有抗壓性」，因此遭社會汙名化，事實上，憂鬱症是一種真的疾病，也實際伴隨著身心的症狀，患者需要的是正確的治療，以及家人、親友甚至是社會上足夠的支持，大部分的患者都能有所改善甚至完全康復。

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