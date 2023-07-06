華語歌壇天后CoCo李玟前陣子才因腿部手術出院，稍早李玟姊姊李思林在臉書發布噩耗，表示李玟「數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下」，於2日在家中輕生，最終於7月5日與世長辭，享年48歲。唱跳天后Elva蕭亞軒深夜發文表達哀慟：「她是我的啓蒙老師，從我小時候她就是我的天后。我會永遠記得她開心的樣子，我很心痛⋯」並透露李玟最後跟她說的話是「Elva，回來，唱歌吧！」
蕭亞軒當晚深夜在臉書發文悲喊：「我們損失了娛樂圈第一名的唱跳天后，她是我的啓蒙老師，從我小時候她就是我的天后。我會永遠記得她開心的樣子，我很心痛⋯⋯她永遠在我心裡面一輩子，她最後跟我說的一句話是『Elva，come back，singing！』我到現在還是不敢相信，我的心很痛！她是我永遠的天后，我捨不得她！」
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