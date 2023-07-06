烏克蘭今天指控，俄羅斯準備破壞其占領的烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant），且已安裝爆裂物．籲請國際社會採取行動。
法新社報導，烏克蘭外交部在社群媒體發表聲明指出：「俄羅斯在札波羅熱核電廠部署軍事人員，在至少3個反應爐建立防禦工事，並且安裝爆裂物，恐直接釀成歐洲最大核電廠事故。」
此外，烏克蘭外交部聲明也提及：「這是世界應立即採取行動的時刻。」（譯者：陳正健）1120706
烏克蘭今天指控，俄羅斯準備破壞其占領的烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant），且已安裝爆裂物．籲請國際社會採取行動。
法新社報導，烏克蘭外交部在社群媒體發表聲明指出：「俄羅斯在札波羅熱核電廠部署軍事人員，在至少3個反應爐建立防禦工事，並且安裝爆裂物，恐直接釀成歐洲最大核電廠事故。」
此外，烏克蘭外交部聲明也提及：「這是世界應立即採取行動的時刻。」（譯者：陳正健）1120706
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