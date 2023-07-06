花蓮凌晨規模3.9極淺層地震 最大震度4級 03:352023/07/06 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮規模3.9地震 最大震度4級。(圖/中央社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，6日1時8分發生芮氏規模3.9地震，地震深度11.7公里，震央位於花蓮縣政府西方6.2公里（位於花蓮縣花蓮市），最大震度花蓮縣4級。（編輯：陳正健）1120706 花蓮市下水道清淤 清出廚餘水泥板模塊 花蓮農產前進新加坡 這2款特色茶試水溫 一天比一天熱！高溫飆38度 午後雷雨擴大時間曝 #地震 #花蓮縣 #花蓮 #規模 #最大震度4級 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球化如何保障台灣產業 王美花提這2工作重點 12:362023/07/05 財經 苗栗第6座銀髮健身俱樂部 落腳後龍鎮水尾社區活動中心 15:292023/07/05 生活 爽玩日本9天不想回家 他列台灣3缺點：落差好大 12:162023/07/05 生活 前桃園縣副縣長葉世文收賄貪汙 確定6罪關17年半 09:302023/07/05 社會 芒果界LV登場 徐榛蔚訂購150箱禮盒力挺小農 16:202023/07/05 生活 《基金》殖利率逾8% 美國非投資等級債 甜蜜點到 10:382023/07/05 財經 It’s Your Turn！ 苗縣提供12組青年團隊展演舞台 16:032023/07/05 寶島 苗縣免費辦客語能力研習 通過認證最高可領3千元獎金 13:472023/07/05 寶島 女企業家捐這款女性專用物資 翁章梁縣長代表受贈 16:072023/07/05 生活 高虹安幕僚遭控PUA慣犯 靠「開放式關係」約愛多女 07:162023/07/05 社會 台西愛地球減碳植樹行動 打造「國境之西」花園城市 16:462023/07/05 生活 《金融》富達國際：H2投資觀察四大主題 首推兩類產品 14:482023/07/05 財經 張忠謀重新定義全球化 王美花：壯大自己、避免爭議中尋求平衡 11:042023/07/05 財經 不只立陶宛！鄭麗文挖出蔡政府4大「盤子外交」：真好欺負 17:562023/07/05 政治 打造屏東最北美術館 瀰力村男用畫筆為故鄉添顏色 15:492023/07/05 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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