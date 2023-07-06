波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在溫網第二輪以6比2、6比0直落二，擊敗西班牙選手托摩（Sara Sorribes Tormo），順利晉級第三輪。
法新社報導，斯威雅蒂曾拿下美網及法網女單后冠，在本屆溫網貴為頭號種子，但她迄今溫網最佳成績是在第四輪止步。
斯威雅蒂將於溫網第三輪對決法國選手派瑞（Diane Parry），或是克羅埃西亞選手馬蒂奇（Petra Martic）。
在2023年賽季，斯威雅蒂共已贏得40場勝利。（譯者：陳正健）1120706
波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在溫網第二輪以6比2、6比0直落二，擊敗西班牙選手托摩（Sara Sorribes Tormo），順利晉級第三輪。
法新社報導，斯威雅蒂曾拿下美網及法網女單后冠，在本屆溫網貴為頭號種子，但她迄今溫網最佳成績是在第四輪止步。
斯威雅蒂將於溫網第三輪對決法國選手派瑞（Diane Parry），或是克羅埃西亞選手馬蒂奇（Petra Martic）。
在2023年賽季，斯威雅蒂共已贏得40場勝利。（譯者：陳正健）1120706
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