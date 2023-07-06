「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」將於本週末7月7至9日在高雄夢時代正對面廣場舉辦，更邀請到兩組知名韓星Jessi、MAMAMOO＋分別於7／8、7／9開唱，兩組韓星皆會帶來滿滿40分鐘的精彩演出，期待屆時與粉絲相見。

MAMAMOO＋成員頌樂表次每次去台灣演出的時候都會留下美好的回憶，所以這次也很期待，希望有空的話可以去高雄各處看看，談到美食則特別點名甜點類和牛肉麵，直呼：「太好吃了！」也不忘向粉絲喊話：「上次演唱會之後，好久沒去了，一想到再次見面就很期待，感覺會很有趣！」

玟星則表示，這次是以MAMAMOO＋的身份第一次在台灣展示舞台，感覺很新穎，對於時隔多個月後再度來台與粉絲見面，她感性說道：「我非常開心可以經常跟MOOMOO（粉絲名）見面，且我們可製造更多的回憶，希望以後也有更多機會。」

首度來到高雄的Jessi表示非常期待在高雄啤酒音樂節演出，她與團隊皆花了許多心力在這次的表演，此外她也聽說高雄的食物非常美味，有機會一定會嘗試看看，並向台灣的Jebbies（粉絲名）告白：「與Jebbies見面總是令我非常興奮，感謝大家對我的舞臺和音樂給予了愛和力量，謝謝你們，我愛你們。」