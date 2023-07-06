在感情關係中最重要的條件就是「忠誠」，泰國一名懷有7個月身孕的護士，意外發現丈夫有了新歡，儘管對於老公的背叛感到痛心，但她仍堅守崗位持續輪班，同時經營一間肉丸店，補貼收入迎接孩子出世，她將自身的故事上傳到社群平台上，觸動不少網友心弦，紛紛給予她支持。

這名護士媽咪在TikTok分享她的故事，「我覺得我一直都是個傻瓜」，護士透露，「我的孩子還沒有出生，但孩子父親已經有了新的女朋友……我和我的孩子祝你們幸福」。

根據泰媒《Thaiger》報導，這名護士在偶然情況下發現丈夫有了新的女友，對方正是她曾經懷疑過的那個人，但當時老公否認與此人有任何關係。

儘管這名丈夫背叛妻子，讓護士感到相當痛心，但懷有７個月身孕的她仍決心撫養即將臨盆的孩子，並且在女兒出生前繼續輪班、賣烤肉丸來努力賺奶粉錢，這名護士將自身的狀況分享在網路上，立刻獲得許多網友讚揚她的堅韌，紛紛表示願意「清空」她的肉丸店，不要這麼辛苦。

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