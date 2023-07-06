2023溫布頓草地網球錦標賽連續兩場賽事，挑戰5連霸的塞爾維亞球星喬柯維奇（Novak Djokovic）都有遇到搶七苦戰，不過都幸運過關，繼首輪直落三旗開得勝後，第2輪6比3、7比6（4）、7比5擊退澳洲選手湯普森（Jordan Thompson），也達到生涯在職網四大賽的350勝里程碑。

ATP巡迴賽官網指出，喬柯維奇是第3位在四大賽累積至少350勝的球員，前兩位是瑞士費德勒（Roger Federer）的369勝，以及美國女將小威廉絲（Serena Williams）的365勝。

這也是喬柯維奇在草地賽事30連勝，今年他要挑戰溫布頓5連霸，以及追平費德勒的8度奪冠男子選手最高紀錄，還有尋求成為網球公開賽年代以來最年長溫布頓冠軍成就，且只要他至少打進倒第4輪，並且有比現任世界球王阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）更好的成績，就能再要回世界第1寶座。

儘管是直落三吞敗，湯普森的表現仍受到肯定，喬柯維奇接受場邊訪問時說：「我不確定是否想在一站賽事這麼早就遇到湯普森，但恭喜他打出一場很棒的內容。他在第2盤比較不幸運，也有一些機會，真的打出了精彩的內容，值得大家給他大大的掌聲。」