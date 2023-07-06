女星CoCo李玟昨（5）日驚傳離世，對此，她的姐姐在臉書發文證實死訊，更透露李玟自2日在家輕生送醫後一直昏迷，最終在5日離開，享年48歲，消息曝光後震驚外界；然而，出生於香港的李玟，由於母親的祖籍為湖北武漢，因此她曾自稱是「武漢姑娘」，但卻遭大陸網友批評。

李玟2022年7月出席舉辦在武漢的大眾電影百花獎頒獎典禮，在紅毯亮相時，李玟對著歌迷揮手說：「我是武漢姑娘啊，武漢姑娘回家了」此外，當時李玟在典禮獻唱時發生走音事件，引發熱議，典禮的總導演還針對設備問題向李玟道歉「感謝『武漢女兒』李玟為家鄉、為電影獻唱！每一次都驚艷全場，我們感受到了你的敬業和實力！」李玟當時也回應「謝謝『六公主』，很愛你們的舞台，每個人都很努力，最開心回到武漢，我的家鄉！」

不過，事後大陸網友發現李玟擁有美國國籍，所以在百花獎典禮走音事件後，許多網友直酸「她不是美國人了嗎？」、「你美國人欸！」同年美國眾議院時任議長裴洛西（Nancy Pelos）訪台，引發大陸強烈不滿，李玟隨即在微博轉發「只有一個中國」的貼文，讓大陸網友紛紛大讚「我太愛姐姐這番話了」、「COCO好愛國」、「愛國女模範」、「愛國天后」。

事實上，2022年電影百花獎頒獎典禮前，李玟就曾在央視的一場晚會上告訴主持人：「因為我就是武漢人啊」隨後在觀眾歡呼聲中，她也用武漢腔說出來：「我是武漢人，武漢的姑娘」。

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