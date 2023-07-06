大摩將今年第三季布蘭特油價預估從每桶77.5美元降至75美元，第四季由75美元降至70美元。2024年預測皆調降5元，首季為70美元，第二季為72.5美元，第三與第四季分別為75與80美元。

大摩在報告中指出：「儘管投資金額較低，但非OPEC+國家供應量穩健成長，且伊朗與委內瑞拉供應量也逐漸增加。」

大摩預期今年下半年油價疲軟情況將繼續下去，而市場關注焦點將轉向2024年上半年，屆時供應將高於需求。