向來給人正面又充滿能量的知名歌手李玟，5日被二姊證實2日在家逝世，數年前李玟不幸患上了憂鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，仍不敵病魔而輕生，享年48歲，消息一出震驚外界。她的好友林俊傑也曬出2人昔日開心的合照，悲傷發文致哀。

李玟於5日傳出逝世消息，二姊悲痛表示，李玟數年前不幸患上了憂鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，本來今年是她出道30週年，如今與世長辭，二姊不捨表示：「作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬」。

李玟的經紀公司發文也證實她離世的消息，並發文哀悼：「李玟自1994年出道以來一直享有輝煌的音樂生涯，她是華人的驕傲，她的履歷一直被所有人深深記者，她不僅將東方音樂和文化之美帶到全球觀眾的視線中，並且用歌聲、舞蹈以及正能量讓大家感受到她希望帶給大家的力量。」此外，也向粉絲喊話：「雖然CoCo離開了，但希望她的愛和光芒永遠照耀著我們每一個人。」

圈內好友得知此訊也紛紛發文哀悼，其中好友林俊傑在臉書曬出兩人過往的合照，只見照片中李玟笑得如此陽光燦爛，如今卻香消玉殞，留給外界無限感慨，不捨發文：「感嘆人生為何沒有更善待你美好的心靈。世界從此又殞落了一位極具代表性的歌手與藝人。」此外，林俊傑更向天上的李玟喊話：「親愛的Coco（我們的音樂戰士）失去了你，音樂宇宙將不再如昔。我們會非常想念你！」字裡行間流露出滿滿的不捨與哀痛。

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