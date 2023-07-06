台北市長蔣萬安去年底上任後，推出許多新政，據最新民調顯示，有42.6%的台北巿民對他整體施政感到非常滿意及滿意，其中最滿意項目是醫療環境。該調查也詢問，若與前台北巿長柯文哲相比，39.56%的台北巿民較滿意蔣的整體表現，23.91%的台北巿民則較滿意柯。

蔣萬安在去年九合一大選以57萬票5590、得票率42.29％拿下台北市長寶座，並在上任後推出包括提高生育獎勵金、重陽金恢復發1500元、YouBike前30分鐘免費等政策。據《菱傳媒》6日公布最新民調顯示，有24.48%台北巿民對蔣整體施政感到非常滿意，18.12%感到滿意，加總起來為42.6%；感到非常不滿意的台北巿民則有26.38%，不滿意則有31.02%，加總為57.4%。

該民調顯示，38.61%台北巿民對台北巿醫療環境感到滿意；20.4%對觀光旅遊感到滿意；19.64%治安感到滿意；17.93%對交通感到滿意；16.89%對環保感到滿意；14.99%對教育感到滿意；經濟就業部分則有8.35%感到滿意。

若與柯文哲當時執政的整體表現相較，39.56%台北巿民較滿意蔣萬安的整體表現，23.91%的台北巿民則對柯文哲較滿意，兩人相差15.65個百分點。