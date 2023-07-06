入夏以來最熱！氣象專家吳德榮表示，今天到周六因盛行西南風，全台晴朗酷熱，花東縱谷最高溫將升破39度，周日至下周三水氣漸增，高溫微降，山區午後雷雨範圍擴大，其中下周二、三部分平地有午後雷雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日至周六（6至8日）台灣附近盛行西南風，帶來乾暖穩定的空氣，各地持續晴朗酷熱、紫外線強；花東縱谷因背風沉降作用加成，局部地區最高溫將推升至39度以上，為入夏以來，最熱的一段時間，應特別注意防曬、防中暑。

降雨方面，吳德榮表示，因水氣少，今日至周六午後雖有局部短暫雷陣雨的機率，但僅侷限在山區。今日北部氣溫24至38度，中部24至37度，南部24至37度，東部22至39度。

吳德榮說，周日至下周三（9至12日）西南風漸轉偏南風再轉東南風，水氣逐日漸增，高溫逐日微幅下降，各地仍炎熱、紫外線強，應注意防曬、防中暑；山區午後局部雷陣雨的範圍逐日擴大，下周二、三部分平地才有午後雷陣雨的機率。