久違的溫布頓草地，讓俄羅斯男子網球選手麥維德夫（Daniil Medvedev）有點陌生，不過在受到雨勢延了一天的首輪賽事，他還是7比5、6比4、6比3擊敗英國選手費里（Arthur Fery），晉級第2輪。

麥維德夫打出了一場高質量的內容，而這場比賽因為英國倫敦當地雨勢延遲了一天，第1盤雙方5比5平手又因為下雨中斷30分鐘，賽後麥維德夫表示：「我挺緊張的。我有兩年沒在這裡比賽，昨天又因為下雨沒能比賽，對工作人員和球員來說今天是有點忙碌。」

「回到我生涯在溫布頓贏最多場比賽的1號球場贏得勝利，這應該是我目前最喜歡的球場。」麥維德夫半開玩笑說，「很開心在我和地主選手費里比賽時，還能收到一些溫暖的歡迎。」

年僅20歲的費里目前世界排名第391，在距離全英俱樂部約5分鐘路程的地區長大，因此溫布頓可以說是他真正的主場，在和世界排名前100內好手的第4場較量，展現出他在美國史丹佛大學學到的經驗、技巧，給麥維德夫製造一些壓力，只是前世界球王整體表現還是更勝一籌。

麥維德夫也祝福費里未來在職業賽一切順利，「他的職網生涯才剛開始，這不過是他第1場四大賽，想站上頂尖位置還有段路要走，但這是一場很棒的對決。」