名嘴周玉蔻與蔡玉真先前影射前中國小姐張淑娟是蔣孝嚴在晶華酒店緋聞案女主角，台北地檢署昨依違反《個資法》及加重毀謗起訴周玉蔻和蔡玉真。台大前校長管中閔表示，幾位嚴重損害別人名譽的惡人被起訴了，希望司法能發揮作用，別讓惡人輕易逃脫，而他也回憶起「拔管案」，大嘆還有很多惡人永遠不認錯，這些加害者目前仍在政治圈呼風喚雨，有的甚至還在圖謀更大的權力。

管中閔今晨在臉書上發文，表示日昨新聞說幾位惡意造謠，嚴重損害別人名譽的惡人被起訴了，他們造成的傷害恐已難以挽回，但衷心期盼司法能發揮一些作用，不要讓這些惡人輕易逃脫。還有很多惡人傷害（霸凌）別人，卻永遠不認錯，也沒有力量制裁他們。他對此深有所感。

管中閔摘錄他在《聯副》與楊渡對談中的一段文字，他表示，在《大學的脊梁》書中提到「不論我多麼努力，始終無法準確描述當時的心境，如何從憤怒和委屈，轉成挫折、消沉、痛苦、恐慌、乃至墜落絕望的深淵。很長一段時間，我拒絕接觸人群，對所有事都充滿猜疑。有時只要看到某些人名或任何不實指控，全身就會立刻繃緊，出現難以言喻，極不舒服（類似寒毛直豎）的感覺。這種感覺竟和網路上一些人描述他們遭受霸凌後身心受創的反應非常類似。」

管中閔指出，這整起事件不就是一場黨國操縱的全面霸凌嗎？當時執政黨透過行政院、立法院、監察院，和司法院轄下的政府機器，肆意刁難台大、攻擊遴選委員會和他。那些急於向執政黨表態效忠的下流媒體和無品文人，更使出渾身解數，對他進行全面造謠與抹黑。這些攻擊常以「社會公審」的形式出現，日以繼夜，長達一年。這樣鋪天蓋地的霸凌，他至今想起仍不寒而慄。

管中閔說，即使後來證明那些指控都屬子虛，這群加害者卻從未為他們造成的傷害表示過歉意。最近看到其他霸凌事件的加害者在被揭發後，幾乎都會認錯道歉、甚至以退出本業作為自懲。但這些政治霸凌的加害者呢？他們從未認錯，也不道歉；他們多數仍在政治圈呼風喚雨，也繼續霸凌他人，有的甚至還在圖謀擁有更大權力的位置。

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