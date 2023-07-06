民進黨立委高嘉瑜。（圖 / 取自高嘉瑜臉書）

樂壇天后李玟（CoCo）昨（5）日晚間驚傳逝世，享年48歲，消息一出震撼各界。對此，有「港湖胖虎」稱號、以喜愛唱歌聞名的民進黨立委高嘉瑜，也在臉書發文哀悼李玟，並分享了她以前去KTV時，會點唱的李的歌曲清單。

李玟的姐姐李思林昨晚間無預警證實李玟死訊，透露李玟多年前就罹患抑鬱症，長時間與病魔抗爭無果，在病情急轉直下的狀況，2日選擇在家中輕生，儘管家人們及時發現送醫搶救，但還是無力回天，5日在醫院逝世。

高嘉瑜昨在臉書發文指出，〈魔鏡 〉、〈So Crazy〉、〈刀馬旦〉、〈往日情〉、〈好心情〉、〈第九夜〉、〈Di Da Di〉、〈過完冬季〉、〈真想見到你〉、〈愛你是我的自由〉、〈你是我的Superman〉、〈我依然是你的情人〉等歌曲，都是她以前去KTV會唱的歌，此外，在當年，歌唱比賽冠軍幾乎都唱李玟的歌，當年能唱她的歌，就是很會唱歌的人。

高嘉瑜表示，李玟的歌聲與動感的舞姿、爽朗的笑聲，永遠會留在我們的心中，大家會繼續吟唱、懷念，「願妳在另一個世界唱著跳著開心快樂著」。

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