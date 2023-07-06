歌壇天后李玟5日傳出離世消息，沒多久她的二姊於臉書發文證實死訊，享年48歲；而她與加拿大籍丈夫Bruce結婚多年，卻未有自己的孩子，對此，李玟曾到紐約接受多次人工受孕，還是未能圓夢，也成為她生前最大遺憾。

李玟的加拿大籍老公Bruce過去曾有段婚姻，並育有兩個女兒，但李玟仍希望擁有屬於自己的孩子，曾為此遠赴紐約做多次人工受孕，連續打針3個禮拜，甚至吃中藥調養身體，她過去受訪時透露「我很想快點懷孕，希望用自然的方式去生Baby」。

然而，2017年5月時李玟一度以為自己懷孕，甚至已經開始想著要幫寶寶準備東西，怎料卻是一場空，她表示，因為有出現懷孕的症狀「那時就想像關於孩子的事，後來確定沒有懷孕，大哭了」。

如今李玟驟逝，身價遠超40億的她，膝下無子加上丈夫多次傳出緋聞，因此不少人猜測李玟的遺產將留給媽媽和姊姊；據悉，李玟與老公半年前早已分居，而李玟好友曾爆料，李玟為了留住老公都默默地忍耐了，沒想到最後仍難以挽回，而過去視如己出的繼女，得知父親有緋聞後竟冷眼旁觀，更從未安慰過李玟。

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