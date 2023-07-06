一般認為，黃斑部是病變後對視力的傷害是不可逆的，但一名70多歲男子被診斷出黃斑部病變，眼科醫師告知現無藥物可治癒、終將失明，讓男子相當沮喪。然而，經醫師建議，男子常吃魚肉與玉米，2個月後視力竟然大幅改善。

黃斑部是視覺最敏銳的地方，一旦發生病變，視力就受到影響，最常見為黃年性黃斑部病變，多發生50歲以上者，基因遺傳也是另一危險因子。根據衛福部立台東醫院，黃斑部病變對於視力的傷害是永久的。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》表示，上述男子是掛其門診、定期領取降血壓藥物，該男子某天提到，因看電視看不清楚，求診眼科後確診為黃斑部病變，並被告知目前無有效藥物可治療，因此最後將走向失明一途，讓男子相當低落、沮喪。

江守山表示，他給予該男子飲食、生活的建議，除了戒菸、嚴格控制血壓外，還有多吃玉米、魚肉。「我之所以會給飲食上的建議是基於美國衛家衛生研究院(National Institutes of Health，NIH)做過的2期研究結論。」

他表示，NIH的第一期研究報告指出，地中海飲食可抑制黃斑部病變的惡化，外界進而疑惑，是地中海飲食中的何種食物（例如堅果、海鮮、番茄等）抑制黃斑部病變的惡化，NIH續作第二期研究、並於去年刊出結論「魚肉與玉米可抑制黃斑部病變」。

江守山表示，他建議該男子每天要吃一片魚肉，兩天要吃一次玉米，2個月後，該男子表示，經視力檢驗，視力竟然回復很多，「僅2個月就有如此顯著的效果，這結果證實即使是難纏的疾病，調整改善飲食、生活作息，仍有機會撼動、逆轉疾病。」

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