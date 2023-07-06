6月份如期交付NOx第三期環保節能新船（Handy / 40,000DWT）兩艘，慧洋旗下最新船舶數量為137艘，平均船齡約8年，累計新造船訂單為16艘，預計在2026年前陸續加入船隊營運。

今年散裝市況存在許多不確定性，為分散市場劇烈浮動風險，慧洋已將部分指數連結船舶，以較高的期貨時價提前鎖定第2季為固定租金，降低集團第2季營運受市況影響程度，第2季營運已較第1季轉虧為盈。