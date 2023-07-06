6月份如期交付NOx第三期環保節能新船（Handy / 40,000DWT）兩艘，慧洋旗下最新船舶數量為137艘，平均船齡約8年，累計新造船訂單為16艘，預計在2026年前陸續加入船隊營運。
今年散裝市況存在許多不確定性，為分散市場劇烈浮動風險，慧洋已將部分指數連結船舶，以較高的期貨時價提前鎖定第2季為固定租金，降低集團第2季營運受市況影響程度，第2季營運已較第1季轉虧為盈。
慧洋-KY(2637)6月合併營收為15.24億元，年減40.88％，營業利益3.25億元，年減77.81％，稅前盈餘為9.01億元，年減44.13％，每股稅前盈餘則為1.21元；其中6月認列6艘老舊船舶出售，處分利益約6.42億元，挹注每股稅前盈餘0.86元。累計上半年合併營收為83.11億元，年減37.67％，稅前盈餘為14.11億元，年減79.69％，每股稅前盈餘為1.89元。
6月份如期交付NOx第三期環保節能新船（Handy / 40,000DWT）兩艘，慧洋旗下最新船舶數量為137艘，平均船齡約8年，累計新造船訂單為16艘，預計在2026年前陸續加入船隊營運。
今年散裝市況存在許多不確定性，為分散市場劇烈浮動風險，慧洋已將部分指數連結船舶，以較高的期貨時價提前鎖定第2季為固定租金，降低集團第2季營運受市況影響程度，第2季營運已較第1季轉虧為盈。
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