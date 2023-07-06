歌壇天后李玟2日在家中輕生，送醫搶救3天仍於5日逝世，享年48歲，消息一出引起外界哀悼。李玟生前的音樂成就驚人，是華人史上第一位站上美國奧斯卡頒獎禮舞台演唱的歌手，2001年她演唱《臥虎藏龍》英語版主題曲《A Love Before Time》獲得全球好評，不過李玟曾上節目透露當時一度想要放棄此歌曲，是在媽媽鼓勵之下才有機會登上奧斯卡，而她在舞台上緊張不已，只想著「不能丟妳自己華人的臉」。

李玟曾錄製方念華的訪談節目《看板人物》，談及登上奧斯卡舞台唱歌的幕後小故事，當時的她正在做偏嘻哈風格的專輯《Promise》，唱片公司老闆邀請她為電影《臥虎藏龍》演唱主題曲《A Love Before Time》，不過該曲是充滿中國風抒情慢歌，與李玟原先專輯的曲風不符，因此想要放棄，但媽媽聽完後力勸她：「Coco不行！妳一定要唱這首歌，這是個好歌」，沒想到這個決定把李玟帶到奧斯卡的舞台上。

李玟登上奧斯卡舞台，美聲驚豔全球。(影片來源/Jimsky Youtube)

李玟回憶起登上奧斯卡舞台的那刻，形容「我的心跳快到整個人像是發抖，失去知覺，我覺得我的頭快要爆炸，因為我覺得我的血是往上衝的」，不過她還是鼓勵自己，「我告訴我自己不能緊張，因為有幾億人在看妳，世界各地的人在看妳，妳是首位的華人，妳不能丟妳自己華人的臉，妳一定要好好唱！不管今天成績是怎麼樣，妳就是要好好唱！就是要讓全世界看到我們華人是有才華的」。

此外，李玟還形容那天自己清楚記得台下看到史蒂芬史匹柏、布萊德彼特、湯姆漢克斯、就好像舞台是自己的，「這一刻我是最重要的，我是主角，我站在這舞台，你們要聽我的」，唱完之後才開始緊張下台，下台後第一個看到的是二姊，二姊一直在哭，她以為是自己唱得太差，二姊流眼淚說很感動，她也跟著哭了，就像是作夢一樣的機會。

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