南部一名國小女教師，新婚半年後就與同校教務主任產生曖昧，遭丈夫發現後，發現兩人經常傳曖昧簡訊，甚至在公開場合擁抱、摟腰，甚至互訴生活點滴相擁而泣，還曾一起在旅館過夜，雖然沒有發現有發生性行為等證據，但法官認定兩人親密舉動，已逾越一般人交往關係，判教務主任賠償30萬。

根據判決，丈夫向法院控訴，兩人結婚僅半年後，擔任國小教師的妻子小美態度轉為冷淡，經質問她後才知道，小美與同校教務主任有曖昧關係。兩人在外毫無避諱互相擁抱、摟腰，甚至還在外過夜。

丈夫已向法院提出小美與教務主任充滿曖昧、親密之情的對話，甚至有一張小美洗完澡，兩人下半身赤裸之照片，因此提告求償120萬元。

教務主任辯稱，兩人在同一辦公室內上班，是因小美教育熱誠高，與丈夫觀念不同因此經常爭執。但她和小美只有業務上接觸及下班後三五好友相約打球，閒暇之餘也會聊聊彼此生活，分享雙方就學過程、家庭生活及交友狀況，遇到生活困境時，成為彼此情緒宣洩之對象，因此在聊天過程曾有牽手動作，在難過之餘，偶有相擁而泣，並非在外毫無避諱互相擁抱、摟腰。

不過法官審是兩人對話，發現兩人對話曾提到「寶貝你要撐住喔加油」、「抿嘴討拍」、「摟腰抱抱~」，還附註「欠一個戒指」的2人頭靠頭合照，更發現兩人曾旅館過夜，已逾越朋友交往份際。

法官審酌，小美與教務主任過從甚密，並以LINE對話隨時分享生活點滴、傾訴情意，足以破壞家庭生活之圓滿幸福，盼教務指認必須賠償30萬元。