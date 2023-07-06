藝人CoCo李玟輕生離世，享年48歲，一名8年級的男網友表示，看到李玟辭世消息非常震驚，本想和朋友討論，卻發現周遭人都不知道李玟是誰，好奇問「李玟全盛時期有蔡依林、張惠妹紅嗎？」貼文引發網友議論，不少7年級生說李玟每首歌都是經典，尤其是《DiDaDi》紅到歐美都會唱，最關鍵的一點是，李玟還曾登上奧斯卡演唱，是首位華人表演者，走紅程度是蔡依林和張惠妹無法超越的，「是國際級」。

原PO昨（5）日於PTT八卦版指出，晚間把歌手李玟過世消息傳給身邊朋友看，發現很多人不知道她是誰，「李玟不算我這個時代的歌手，好歹也有上過奧斯卡表演」；他聽母親說，李玟全盛時期曾紅到國外，好奇「李玟全盛時期走紅程度跟蔡依林或張惠妹一樣嗎？」

貼文勾起網友回憶，一致認為李玟全盛時期無人不曉，經典歌曲多到數不清，還曾登上奧斯卡演唱，是國際級歌手，「絕對有！7年級的女神」、「DiDaDi當年是銷量冠軍」、「DiDaDi時期超猛的好嗎？」、「經典歌超多」、「DiDaDi的時候是連歐美都在唱的」、「當時絕對是天后級的」、「有！都上過奧斯卡了」、「不是有在奧斯卡典禮唱歌？首位華人表演者，超狂的好嗎？」

不少網友還說，蔡依林和張惠妹雖然紅，但和李玟相比仍有落差，「不一樣的程度好嗎」、「張惠妹再厲害，也沒有在奧斯卡獻唱」、「張惠妹紅之前李玟就紅了」、「張惠妹和蔡依林怎麼超越？」、「張惠妹也沒紅到歐美圈吧」、「李玟是國際級的！那些國內級的不要鬧喔」。

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