上季為了迎接超級球星厄文（Kyrie Irving）的到來，獨行俠將陣中許多側翼苦工打包交易，連帶影響球隊防守效率，因此加強防守成為獨行俠休賽季的目標之一，根據美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，獨行俠、塞爾提克和馬刺完成一樁三方交易，葛蘭特威廉斯（Grant Williams）將以先簽後換的方式，從綠衫軍轉戰獨行俠。

葛蘭特威廉斯主打大前鋒，他身高未滿2米，但有良好的機動性，加上頗為厚實的身材，防守能力一直以來惹人注目。不過例行賽出席79場居全隊第3，葛蘭特威廉斯卻在季後賽旅途中一度遭到棄用，且綠軍已經盤來明星長人「波神」波爾金吉斯（Kristaps Porzingis），葛蘭特威廉斯在球隊的重要性越來越低。

賽季結束後葛蘭特威廉斯成為受限自由球員，但普遍追求他的球隊薪資空間不足，綠衫軍考慮以先簽後換將葛蘭特威廉斯送出，並至少換回一枚首輪籤。據查拉尼亞表示，獨行俠在三方交易中將布洛克（Reggie Bullock）送出，拿下葛蘭特威廉斯，而稍早綠衫軍以和葛蘭特威廉斯簽下4年5400萬美元合約。

馬刺則獲得布洛克以及2030年和獨行俠的選秀籤互換權，塞爾提克則拿下多個次輪籤，未能符合他們預期的回報。據綠軍隨隊記者Jared Weiss先前表示，處理完葛蘭特威廉斯的去留後，球團將著手和傑倫布朗（Jaylen Brown）談論續約問題，綠軍認為他是球隊重要組成部分，外界預期傑倫布朗將以5年頂薪續留。