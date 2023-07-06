法務部長蔡清祥訪問德國會晤司法部長、交通部次長等多位官員，他表示兩國司法合作已經有互信基礎，期盼未來與德國簽訂引渡協定，創歐洲國家先例。

法務部長蔡清祥3日飛抵慕尼黑，首先拜會巴伐利亞邦檢察總長和主任檢察官，針對人員互訪和檢察官實習交換意見，隨後到帕紹（Passau）參加第8屆台德刑法論壇，與兩國法學界人士共聚一堂。

蔡清祥4日在柏林會晤德國聯邦司法部長布希曼（Marco Buschmann），兩人對於司法互助、網路詐騙等議題進行近一小時討論，這是德國司法部與台灣法務部的首長第一次會面。

蔡清祥還利用此行參訪柏林邦最高法院，由院長皮喀爾（Bernd Pickel）親自接待，拜會德國交通部次長克魯克特（Daniela Kluckert），針對網路犯罪交換意見，並參觀收治性侵害犯罪者和精神疾病受刑人的監獄。

蔡清祥離開德國前接受中央社記者訪問時表示，自從雙方10年前簽署受刑人移交協議以來，台灣移交7名德國受刑人返國執行；在彼此互信基礎上，兩國專家歷經多次磋商，終於在今年3月完成刑事司法互助協議簽署，透過聯合偵察和資訊分享等方式合作打擊跨國犯罪。

蔡清祥指出，台灣與德國同屬大陸法系，台灣修法和執法經常參考德國經驗，兩國司法關係密切，他因此當面邀請德國司法部長布希曼訪問台灣，親自見證台灣對民主、法治、人權的信仰和追求。

台灣積極在歐洲推動司法外交，目前已經與波蘭和斯洛伐克簽署司法互助協議，與英國、瑞士、丹麥也有受刑人移交協議；不過，除了與波蘭簽署的司法互助協議有引渡程序規定外，台灣尚未與歐洲國家簽署引渡協定。

蔡清祥因此向德國司法部長提議簽訂引渡協定，讓受刑人進入司法程序時就能引渡到德國審理，使台德的司法合作更上一層樓。（編輯：張芷瑄）