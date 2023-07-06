台灣「＃MeToo」風潮延燒，曾參與太陽花運動的「社運醫師」柳林瑋，因被控於2017年4月在座車上強吻女大生遭判刑8月定讞，去年11月17日到宜蘭監獄服刑，預計今（6）日刑滿出獄。

柳林瑋曾是獨立媒體《沃草》、醫療媒體「MedPartner美的好朋友」創辦人、因在洪仲丘事件發起公民1985聯盟，之後參與太陽花運動，而有「社運醫師」稱號。

全案源於1名女大生指控，她2015年在演講場合結識柳，2017年柳成立「MedPartner美的好朋友」臉書粉專，以面試為名邀約見面，2017年4月16日下午開車載她外出，2人先在建國中學校園散步，因下雨返回車內。

女大生指控，當時柳先聲稱自己精神緊張、壓力很大，要求她「擁抱」鼓勵，她勉強配合後，柳趁2人靠近機會強吻她5、6秒，還詢問「想到我家看貓咪嗎？」她拒絕後離開。

事後女大生在網路上寫下「這是一場華麗優雅的誘騙，以致我沒能在最初就反應過來」一文，控訴「L姓醫師」侵犯她，網友起底L就是柳男，另2名被害人也向台北地檢署提告，檢察官依3個強制猥褻罪起訴柳。

一審依3個強制猥褻罪分別判柳8月、8月、9月徒刑；二審認定柳僅強吻女大生一案有罪，其餘2案罪證不足，改判柳8月徒刑；去年9月最高法院駁回柳上訴，全案定讞，柳須入監服刑。

北檢囑託柳戶籍地的宜蘭地檢署通知去年10月31日發監，但他以身體不適，請假延期，直至去年11月17日才向宜檢報到，到宜蘭監獄服刑。

柳服刑期間，曾經提出民間公司測謊報告，指他通過測謊，證明沒有猥褻對方，以有新事實、新證據為由，向台灣高等法院聲請再審及停止刑罰，但高院認為無理由，駁回柳聲請。柳再向最高法院提起抗告，今年3月遭駁回。

柳服刑迄今，因其累進處遇縮刑，預計7月6日上午自宜監刑滿出監。