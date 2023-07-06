副總統、民進黨2024總統參選人賴清德近日投書美國媒體《華爾街日報》，強調未來當選總統，將全力強化國防嚇阻力、提升經濟安全、建立更緊密的民主夥伴合作，並維護兩岸現狀等和平繁榮4大支柱。對此，中天《盧秀芳辣晚報》5日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問國人對於此事的看法？有民眾直言民進黨在騙票，年輕人則異口同聲轟，「民進黨讓我們要當兵一年，這整個我覺得就不對了。」

中天《盧秀芳辣晚報》6日由「辮子妹」進行街訪，對於賴清德拋出和平繁榮4大支柱，哪一項民眾最有感？民眾紛紛回應，「維持現狀，要安定」、「我覺得能夠避免開戰就避免開戰，台獨會引發戰爭，維持現狀是比較好的」

另也有民眾怒轟綠營態度轉彎，「我討厭民進黨，講話就變來變去，他們本來就是台獨黨綱，現在又不台獨了，不就是騙選票，選給他們不就都傻子」、「普通老百姓也沒說要台獨阿，總統蔡英文要下台了，就說什麼都不關她的事」。

除此之外，也有年輕人直言，「民進黨讓我們要當兵一年，這個我覺得就不對了」、「我也是不喜歡一年當兵的，我覺得是相當辛苦的」、「對於當兵一年的事，會覺得有點太草率了」」；另外針對2024總統大選，也有人給出意見，「我比較喜歡新北市長侯友宜，他比較親民」、「比較喜歡民眾黨參選人柯文哲，不想看到藍綠吵架」。