大陸《遼寧日報》·北國用戶端6日報導，遼寧省阜新市委、市政府4日發現阜新弘霖煤礦發生安全生產事故的相關線索後，高度重視，立即成立調查組，組織煤管、應急、公安等部門及屬地海州區進駐煤礦開展核實調查。經初步核定，該煤礦於6月27日發生事故，造成7人死亡、7人輕傷，受傷人員正在醫院治療且傷情穩定。事故發生後，礦方蓄意瞞報。公安機關已對此事立案，並對相關責任人採取強制措施，展開各項偵查調查工作。

中新網報導，值得注意的是，此次涉事的阜新弘霖煤礦曾多次被指存在安全風險。2021年2月，阜新市煤炭工業轉型發展局、遼寧煤監局遼西監察分局就曾發布2021年平安煤礦和弘霖煤礦重大安全風險預警資訊，重大安全風險預判清單顯示，弘霖煤礦存在「超強度、超定員組織生產風險」「安全監測監控系統出現故障」等問題。同年11月阜新市煤炭工業轉型發展局還召開關於阜新弘霖礦業(集團)有限公司瓦斯治理問題分析會商會議。指從2021年初至該會議召開時，弘霖煤礦在安全監控系統上多次出現甲烷和一氧化碳超限，說明煤礦在瓦斯治理和管理等方面還存在一定差距。今年1月阜新市煤炭工業轉型發展局發布2023年重大安全風險預警資訊。其中提及，阜新弘霖礦業(集團)有限公司涉及運輸風險、火災風險、瓦斯風險、爆炸風險等。

《遼寧日報》報導，接到阜新市報告後，遼寧省委書記郝鵬第一時間批示，嚴肅查處該起瞞報事故，從嚴追究有關方面責任；要總結教訓、舉一反三，堅決整改，杜絕涉煤重大事故發生；紮實全省隱患專項排查整治，絕不放過任何一個風險隱患。

省委副書記、省長李樂成5日趕赴阜新市，就弘霖煤礦瞞報安全生產事故現場辦公，指導督導阜新市及相關部門依法從嚴從實從快開展調查處置工作。李樂成到弘霖煤礦井口和調度中心，調取查看監控錄影，對事故處置過程復盤分析。

他強調，要嚴謹細緻開展調查，細查每一個環節、每一個疑點、每一條線索，把原因查清楚、把責任查清楚、把負有責任的人員查清楚。李樂成專程前往醫院看望傷患及家屬，關切詢問他們有什麼困難需要解決，鼓勵大家積極配合治療，爭取早日康復。

在現場辦公會上，李樂成聽取當地及相關部門事故調查情況彙報，他指出，要提級調查，省委省政府成立調查組，由省委常委、副省長王健任組長。他強調，阜新市及相關部門要本著高度負責態度，堅持依法依規、實事求是，發揚鬥爭精神，提速加力、從嚴從實從快開展事故調查處置，徹查事故原因，嚴肅追究責任，對事故處置中存在的失職瀆職和作風問題、腐敗問題，發現一起、查處一起，一查到底，絕不姑息遷就。要總結教訓、系統整治，深入解剖事故暴露的突出問題，逐一解決、逐項整改，堅決做到「不貳過」。要妥善做好安撫安置等善後工作，及時準確、公開透明發布資訊，有效回應社會關切，確保社會大局穩定。