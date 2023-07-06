陳建名反問竹瓦公司，難道合理要求同條道路開挖的不同事業機關做到整合，減少用路人以及周遭居民的不便錯了嗎？（摘自陳建名臉書／陳育賢新竹傳真）

陳建名怒嗆氣爆事件後續不要操作輿論到泯滅人性。（陳建名提供／陳育賢新竹傳真）

新竹縣竹北市6月24日發生嚴重瓦斯氣爆案，而竹瓦總經理5日在縣議會專案報告，指竹市的管線汰換進度慢，是因前市長林智堅任內核准件數太少，引發竹市議員陳建名發出怒火回嗆，指竹瓦主管沒下台，還在議會一搭一唱，牽拖遮醜，何況首長事發時還在日本打小白球，操作輿論到泯滅人性！

新竹市議員兼民進黨新竹市黨部主委陳建名昨天深夜在臉書發怒嗆，指「如果今天氣爆案發生在新竹市，主管機關局處長和瓦斯公司總經理早就已經下台，還能讓你們在議會殿堂一搭一唱，牽拖遮醜？何況首長在事發當時還在日本打小白球！」

陳建名說，新竹瓦斯公司總經理邱世昌針對氣爆案在議會專案報告，面對縣議員質詢，有關老舊管線汰換改善進度，邱世昌不深自檢討，反省竹北瓦斯氣爆造成少年燒傷的悲劇，反而檢討起新竹市「前市長」，指新竹市瓦管汰換進度較慢，是因新竹市前市長林智堅認為汰換管線時，對交通和市容會造成影響，因此核准案件少。

這種扭曲事實的言論，是邱世昌為了事發當時還在日本打小白球，身兼竹瓦董事長的縣長楊文科所進行的政治輿論操作，一派推託之詞。時任竹縣公職的邱世昌，受到楊文科的提拔，升官當了總經理，如今果然義不容辭成為竹瓦董事長楊文科的遮羞布。

陳建名指出，他在市府服務時，擔任管線挖掘協調小組的與會祕書，就親眼見證了新竹瓦斯公司的積弊與怠惰。

2012年竹瓦發生貪瀆事件，2015年總經理被新竹地檢署依貪污罪嫌提起公訴，這件案子裡揭露，就是竹瓦與新竹市府負責發路證准許開挖的約聘僱人員，長期接受廠商賄賂、喝花酒以及性招待，用以獲取隨時可以開挖道路的權利，大開方便之門。

當時甫上任的林智堅，認為有竹瓦多項積弊，因此要求全面停止竹瓦申請開挖新竹市路面的申請，清查弊案，同時修改自治條例加加以明確規範，確保未來公務同仁不受廠商的威脅利誘。

不過證據會說話，只要上新竹市政府開放資料平台搜尋，就可以找到「新竹市道路挖掘申請核發統計」，統計資料從2017年開始建立，至今竹瓦通過的案件數達354件，是所有申請開挖的事業機關排行第4名。

陳建名並反問邱世昌，這叫做案件核准數量少嗎？難道合理要求同條道路開挖的不同事業機關做到整合，減少用路人以及周遭居民的不便錯了嗎？難道在現場因為施工品質太爛要求重鋪道路錯了嗎？

他同時還怒嗆，收起政客噁心的嘴臉，操作輿論操作到泯滅人性，自省跟檢討這些傳統道德觀完全被拋諸腦後，這種種都會被歷史記下。