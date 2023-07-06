台中一名女高中生，與兩名認識不久的朋友前往中部某家飯店喝酒聊天，但是其中一名男性友人離去後，女高中生也不勝酒力昏睡，現場的何姓男子見有機可乘趁隙性侵。女方清醒發現自己全身光溜溜，當場問何男是否碰她？未料何男竟回「是妳強姦我」，氣得女方立刻去驗傷報警。事後何男一審及二審，都依趁機性交，判處何3年4月。

根據判決書，何姓男子透過友人認識17歲女高中生小美，三人並相約前往飯店飲酒聊天，到了凌晨3時許，何男見另一名男性友人睡覺後，見少女不諳酒力而意識不清，當場對她性侵，少女清醒後發現全身光溜溜，才發現遭到性侵，於是立刻去醫院驗傷並報警。

少女指控。她發現醒來時衣服沒穿、整個床很亂，覺得自己應該是被強姦了，就狂摔東西，還問何男有沒有碰她，但是何男一直不講話，還說是被她強姦，讓她相當傻眼，就直接去醫院驗傷。

何男辯稱，有與少女發生性關係，但不知道她未成年，因為她都是穿著便服，不知道對方還是學生。

一審法官認定，沒有證據證明何男知道少女未成年，涉犯乘機性交罪，依法判刑3年4月。但何男不服上訴，二審認定，一審沒有違反比例原則，量刑尚屬妥適，駁回上訴，維持原判，仍可上訴。