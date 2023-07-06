歌壇天后李玟2日於香港住處輕生，送院後處於昏迷狀態，經過醫療團隊搶救仍宣告不治，於7月5日與世長辭，享年48歲，二姐李思林除了悲痛證實噩耗，受訪時更提到李玟被送到醫院時，就被醫生宣判「救不了」，是高齡86的母親堅持要醫生搶救女兒直到最後一刻。

根據港媒《東網》報導，李玟在家輕生後，被母親第一時間發現昏迷，接著趕緊打給另外兩個女兒並報警，隨即將她送往醫院搶救，二姐李思林受訪時透露到院時，醫生就宣判李玟已經腦死，難以挽回性命，要求家屬放棄急救，不過曾為中醫的母親，堅決不能輕易放棄寶貝女兒，希望醫生盡最大努力，將女兒從鬼門關前搶救回來，李思林不捨母親如此悲痛，也懇請醫療團隊只要有一絲機會，都不要輕易放棄搶救。

李思林透露，醫生向家屬告知李玟隨時都有離開的可能，要她們做好最壞的心理準備，回憶起每次走進病房，聽到心跳儀和呼吸儀隨時發出聲響，讓她整個人心碎不已，無奈最後仍回天乏術，終究得面臨天人永隔的情況，李思林也發文悼念：「 做為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬；相信上天一定會給她一個最好的安排」。

李玟婚後很想擁有自己的孩子，不僅曾遠赴紐約做人工受孕，甚至吃中藥調養身體，過去受訪時更透露「我很想快點懷孕，希望用自然的方式去生Baby」，無奈最後仍未能如願。

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