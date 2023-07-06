過去在《東森新聞》擔任主播、政治線記者的李利貞，昨（5）日加入國民黨2024總統參選人侯友宜競選辦公室擔任發言人，馬上就跟同樣是侯友宜競辦發言人的國民黨台北市議員柳采薇一起直播，更被網友認出曾被媒體人周玉蔻說是「漂亮妹妹」。

柳采薇昨日擔任網路節目《青年不魯小》主持人，馬上邀請剛加入侯友宜競辦擔任發言人的李利貞一同直播，兩人過去擔任記者時都主跑藍營新聞，因此互相本就熟悉，且還會看眼色輪流提問，默契上也沒問題，如今從同業成為同事，讓她們都超興奮。

柳采薇指出，李利貞對新聞的敏銳度、議題的掌握度都非常高，過去常跑新北的市政新聞，跟侯友宜早就熟識；李也透露，侯私底下放鬆的狀態常常會開玩笑，跟檯面上的形象有一些不同。

此外，前中國小姐張淑娟日前按鈴告周玉寇提告時，周現身親自道歉引起騷動，李利貞在現場提問後引起周不滿，大喊「妳為什麼到現在還不清楚啊，妹妹？妳長這麼漂亮，已經問10次了」，一時之間引起網友分享美照，社群軟體也被網友挖出。

至於為何會選擇在此時加入侯友宜競辦，李利貞直言就只有1句話，「政黨輪替是時候了！」她說，過去當記者是挑問題的人，但挑問題挑久了，是不是可以變成設法解決問題的人。