心肌梗塞是常見的冠狀動脈心臟病，若未及時放置血管支架，恐奪走寶貴性命。《美國醫學雜誌》（JAMA）刊登最新研究顯示，急性冠心症患者使用生物活性支架可大幅降低心臟病死亡、心肌梗塞和支架血栓發生率，安全性優於藥物塗層支架，打破過去普遍認為「藥物塗層支架是最佳選擇」的鐵律。

目前健保給付2種冠狀動脈支架，分別是全額給付的裸金屬支架，以及部分給付的藥物塗層支架。國內資深醫療業者分析，裸金屬支架的再狹窄率過高，患者可能需要反覆手術；藥物塗層支架須長期配合通血路藥物，以降低血栓與再次心肌梗塞的風險。

生物活性支架是第一個通過歐盟新版MDR（醫療器材法規）認證的第三等級植入式醫材。國內資深醫療業者表示，生物活性支架上沒有任何藥物，但目前被健保署納入藥物塗層支架之列，應依循最新國際通用分類進行「微調」。

歐洲心臟介入治療年會今年5月公布最新長期研究，針對1491名接受動脈支架治療的急性冠心病患5年長期追蹤，共同研究指標綜合發生率結果顯示，生物活性支架6.8％遠低於藥物塗層支架10％，統計有顯著差異。整理自：《美國心臟循環雜誌》JACC期刊研究：Titanium-Nitride-Oxide–Coated Versus Everolimus-Eluting Stents in Acute Coronary Syndrome The Randomized TIDES-ACS Trial、《美國醫學會心臟病學》JAMA期刊研究：5-Year Clinical Outcomes of the TIDES-ACS Randomized Clinical Trial

歐洲心臟介入治療年會（EuroPCR）今年5月公布最新長期研究，並同時登上四大醫學期刊之一《美國醫學會雜誌》（JAMA）。針對1491名接受動脈支架治療的急性冠心病患5年長期追蹤，共同研究指標綜合發生率結果顯示，生物活性支架6.8％遠低於藥物塗層支架10％，統計有顯著差異。在各別指標表現上，使用生物活性支架的心臟死亡率，是使用藥物塗層支架的3分之1，心肌梗塞再發生率少34.3％，支架血栓發生率僅2分之1。

此外，JAMA期刊也確立了生物活性支架兩項特點：一、生物活性支架有別於藥物塗層支架，且非裸金屬支架；二、支架快速被血管內膜覆蓋，可安全縮短兩種抗凝血藥物服用時間。

進一步分析5年追蹤數據，前3年藥物塗層支架血栓發生率高於生物活性支架近2倍，但統計上無差異；但在第3年後，藥物塗層支架血栓發生率迅速飆升，統計上也有顯著差異。綜上分析，藥物塗層支架血栓發生率很低，但生物活性支架發生率更低，且非常穩定。

5年追蹤數據顯示，前3年藥物塗層支架血栓發生率高於生物活性支架近2倍，但統計上無差異；第3年後，藥物塗層支架血栓發生率迅速飆升，統計上也有顯著差異。整理自：《美國心臟循環雜誌》JACC期刊研究：Titanium-Nitride-Oxide–Coated Versus Everolimus-Eluting Stents in Acute Coronary Syndrome The Randomized TIDES-ACS Trial、《美國醫學會心臟病學》JAMA期刊研究：5-Year Clinical Outcomes of the TIDES-ACS Randomized Clinical Trial

根據健保署資料，目前收納36款藥物塗層支架，但各醫院為求管理方便，只允許少數約3到5家廠牌寄放，生物活性支架目前在各家醫院仍在排隊等待中，患者醫材選擇受限；近來健保署已經注意到生物活性支架的優異療效，正在積極和廠商研議納入全額給付的可行性。