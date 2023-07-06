小編今（6）日精選5件不可不知的國內外財經大事。打房放大絕！行政院會今（6）日審議「房屋稅差別稅率2.0方案」，不但囤房稅率由現行的1.5％至3.6％，調升至2％至4.8％，更祭出「全國歸戶」機制。若拍板定案將在明年上路，後年課稅。於各縣巿置產的多屋族、置產客、都更開發商將首當其衝，估計逾49萬戶受影響。

中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全認為，為了選舉，政策已經走火入魔，一定會傷及無辜。

【1】打房祭全國歸戶 49萬多屋族首當其衝

政府打炒房再出招！行政院會6日將通過財政部「房屋稅差別稅率2.0方案」，把原先囤房稅以縣市各別歸戶，改為全國總歸戶。另外，還將現行非自住住家稅率1.5％至3.6％間，調升至2％至4.8％，但仍由各縣市政府自行訂定，預計明年實施、後年課稅。整個方案仍待政院拍板，估將衝擊囤房大戶。

【2】AI成美中新戰場 台廠伺服器供應鏈全面備戰

美方打壓大陸AI應用放大絕，外傳白宮準備限制陸企使用亞馬遜、微軟等美商提供的AI雲端運算服務，讓相關伺服器供應鏈含散熱模組廠雙鴻、奇鋐，以及電源供應模組廠台達電、光寶均進入備戰狀態。

【3】穩AI股軍心 法人調升台積電目標價

人工智慧（AI）概念股5日陷入漲多整理，半導體高價股世芯-KY、創意等一度重挫，AI領頭羊台積電股價亦處整理，幸好，瑞銀證券適時送暖，研判台積電本次法說會將不再下修財測，凱基投顧加入「台積7字頭」親衛隊，加上資金逢低進場撐腰特殊應用晶片（ASIC）雙雄，力抗市場利空言論。

【4】美中禁令 盧明光：台影響力更大

中美晶集團榮譽董事長、工研院院士盧明光，出席工研院院慶會後被問起半導體全球布局、美中半導體互祭禁令對台灣的影響時，他充滿信心地說，台灣可透過此機會，與歐美日等國共同創造發展空間，將全球當成台灣的資源，立足台灣、放眼全球，反而使台灣對全球影響力更大。

【5】中國商務部前副部長：陸管制鎵、鍺出口「只是反制開始」

為反擊美歐日國家圍堵中國晶片產業，中國3日宣布8月1日起對半導體關鍵材料鎵、鍺實施出口管制，引發荷、日、韓等晶片大國緊張，荷蘭更力促歐盟做出回應。中國商務部前副部長魏建國則撂下狠話：「這只是中國反制的開始」，反制措施會進一步升級。