新北市陳姓員警因懷疑妻子外遇，使用同事的帳號，以警局的電腦系統查詢她的車輛以掌握行蹤，刑事部分，陳男獲緩刑5年確定，行政究責部分，懲戒法院斥責他利用警用系統追蹤配偶之行蹤及交友狀況，造成被害人不安全感，判決休職，期間1年。可上訴。

新北市政府警察局汐止分局陳姓員警在2019年l0月24日起至2021年6月25日止，分別任職三峽分局派出所及汐止分局警備隊期間，因懷疑妻子外遇，假借職務上之機會，使用他人帳號，以新北市政府警察局所提供之桌上型公務電腦連線，查詢當時配偶的車輛車號，據以研判她之行蹤及交友狀況。

新北市政府警察局認定陳男非法利用民眾之個人資料，足以損害於其等之資訊隱私權，函送檢察官偵查後提起公訴，陳男被依公務員假借職務上機會非公務機關非法利用個人資料等罪判刑2年。緩刑5年，且應提供160小時之義務勞務確定，陳男也遭移送懲戒。

懲戒法院審酌陳男身為警員，竟未能端正行止，而有損害機關形象、政府信譽及侵犯被害人資訊隱私權之逾矩行為，時間甚長，次數甚多，他利用警用系統追蹤配偶之行蹤及交友狀況，造成被害人不安全感，考量他坦白認過，判決休職1年。可上訴。