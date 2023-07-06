向來給人正面又充滿能量的知名歌手李玟，5日被二姊證實2日在家輕生，搶救3日宣告不治，並提到數年前李玟不幸患上了憂鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，仍不敵病魔而輕生，享年48歲，消息一出震驚外界。而女子天團S.H.E的Selina從小將她視為偶像，正在待產的她得知噩耗後發文表示：「身為妳的粉絲，多幸運能見到妳，並且緊緊擁抱過妳，Coco李玟我永遠的偶像，我愛妳，R.I.P.。」

李玟昨（5日）被姊姊證實死訊，「她7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。」噩耗一出讓各界悲痛萬分，而女子天團S.H.E的Selina得知此訊後，發文哀悼表示：「身為妳的粉絲，多幸運能見到妳，並且緊緊擁抱過妳，Coco李玟我永遠的偶像，我愛妳，R.I.P.。」

事實上，Selina在選秀節目上就演唱李玟的歌曲，更不時在演唱會中演唱李玟的歌曲。Selina多年前在節目《小宇宙33號》同框李玟時，還趁機表白：「我後來當了歌手，雖然我們不是唱跳型的藝人，可是我在演唱會上，我都會有一些部分，都會有個人舞蹈的部分，那都是我在向我的偶像李玟致敬！」讓李玟當場直呼好感動。

Selina透露成為迷妹的原因，「是從他第一張專輯開始，在念國中的時候，他的歌每個人都會聽，我後來就養成喜歡Coco的習慣，每一張專輯都會買，我就發現他是能唱能跳的歌手，他的舞台魅力，都讓我覺得非常羨慕！」

Selina多年前在節目《小宇宙33號》同框李玟。(影片來源/東森超視 Youtube)

此外，S.H.E其他成員也表示哀悼之意，其中Ella就寫道：「真的無法相信，陽光燦爛的你，做了這個決定，你的笑容有多燦爛，就讓我們有多心痛，希望你無病無痛，在另一個世界做個開心的天使，不再有憂愁，請安息，也願所有愛你的人一想到你，也都保有好心情，R.I.P 。」另外，Hebe也難過地發聲：「記得你陽光般的燦笑，待人處事的周到美好。」

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