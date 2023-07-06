6月FOMC會議的要點之一是，聯準會的點陣圖呈現強硬傾向，指向2023年還有兩次升息。此後，發表講話的聯準會官員，對於FOMC今後決策的看法，一直相互矛盾，沒有形成共識。而美國揭曉的各項主要經濟數據，表明經濟正在蓬勃發展。這點令人欣慰，也支持聯準會將在更長時期內維持升息傾向的預期。所以，投資者這次將密切關注會議紀要，尋找聯準會決策層中鷹派和鴿派之間觀點是如何分歧的，是不是有更多新的細節。

Lukman Otunuga認為，美國定於周五披露的非農就業報告，有可能帶動金價上下起伏。如果和近幾個月的結果一樣偏離市場預期，那對金價的影響會尤其顯著。

市場預期美國6月新增就業22.5萬人、失業率自3.7%的前值小幅下降至3.6%。在市場目前對美國經濟與升息預期相關的因素依然非常敏感的環境中，該報告有可能引起普遍的震盪。

如果6月非農就業報告低於新增22.5萬人的預期值，且伴隨著失業率高於預期，那麼美元或貶值，而黃金或升值。新增就業人數低於預期而失業率高於預期的組合，可能增加有關聯準會今後暫停升息的預期聲音，並給無息收入的黃金帶來喘息空間。

如果6月非農就業報告超過預期，且伴隨著失業率下降，則美元有望走高，而金價或下跌。這種情況可能增強有關聯準會今年將再升息2次的論斷。

整體而言，如果本周黃金價格下破1900大關，空頭或加大力度，繼而打開下探1893和200天簡單移動均線所在的1858的空間；反之，如果價格能夠回到1932上方，黃金多頭可能先後測試1959、1985和2000。