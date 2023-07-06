在最新發布的數據方面，美國5月工廠新訂單增長低於預期，引發經濟放緩的擔憂。另一方面，中國服務業在6月創下5個月來最緩慢的擴張。

周三收盤，道瓊指數跌129.83點或0.38%，收34,288.64點。標普500指數跌8.77點或0.20%，收4,446.82點。那斯達克指數跌25.12點或0.18%，收13,791.65點。費城半導體指數下跌81.30點或2.20%，收3,622.32點。

聯準會會議記錄顯示，央行決策官員同意在6月會議維持利率不變，以爭取時間評估是否需要進一步升息。幾乎所有聯準會決策官員都認同可能需要進一步收緊政策，但速度應該放緩。

在央行會議記錄發布後，投資人普遍預期在本月底召開的下次會議，聯準會將再度升息。在此之前，聯準會將先取得一些關鍵的經濟數據，包括本周五的美國6月就業報告。

標普500指數11大類股跌多漲少，原物料類股跌2.47%，跌幅最大。通訊服務類股漲1.21%，表現最佳；其次為公用事業類股漲1.10%。

中國對半導體關鍵材料鎵鍺實施出口管制，引發美中兩國晶片戰可能進一步擴大的擔憂，主要晶片股全面下挫，英特爾跌3.30%，美光跌2.88%，高通跌2.46%，超微跌1.61%，輝達跌0.23%。

紐約證交所下跌與上漲股數比為2.29：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.84：1。

標普500指數宥18檔成分股創下52周新高、1檔創新低。那斯達克指數有55檔創新高、65檔創新低。

美國交易所成交量總計103億股，過去20日均量為111億股。